Sowohl Notebooks als auch Tablets haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, beides ist allerdings heutzutage in den meisten Haushalten vorhanden. Tablets sind leichter zu bedienen und einfacher unterwegs zu verwenden, aber Laptops sind angenehmer zum Arbeiten. Zum Glück muss sich inzwischen keiner mehr zwischen beiden Produkten entscheiden, denn durch Geräte wie die Microsoft-Surface Reihe werden Tablets und Laptops verbunden, um für jede Gelegenheit gewappnet zu sein.

Dank der aktuellen Aktion bei Saturn bekommt ihr noch bis zum 31. Dezember einen Coupon im Wert von 50,- Euro, 80,- Euro oder sogar 120,- Euro, wenn ihr eines der qualifizierten Microsoft Surface-Produkte kauft. Den Coupon könnt ihr anschließend für passendes Zubehör wie Tablet-Pens, Tastaturen und Mäuse verwenden.

Microsoft Surface Go 3

Das Microsoft Surface Go 3 ist ein relativ kleines Tablet, bei 26,7 cm (10,5 Zoll) Bildschirmdiagonale. Genau deshalb ist es aber auch perfekt, um es in die Tasche zu stecken und unterwegs zu benutzen. Mit einer Type Cover Tastatur wird es ganz einfach in einen Laptop transformiert. Der Akku hält sogar bis zu 11 Stunden, also lässt euch das Tablet auch bei längeren Zugfahrten oder Wartezeiten am Flughafen nicht im Stich.

Nicht nur das Tablet ist kompakt, sondern auch der Preis. Mit gerade mal 415,99 Euro bekommt man ausgezeichnete Qualität – und dazu gibt es natürlich noch einen Coupon über 50,- Euro.

Microsoft Surface Book 3

Das Microsoft Surface Book 3 mag auf den ersten Blick aussehen wie ein normaler Laptop, aber tatsächlich ist es cleveres Multifunktionsgerät. Das Touch-Display – das übrigens eine Auflösung von bis zu 3.000 x 2.000 Pixel mitbringt – kann von der Tastatur getrennt und umgedreht werden, sodass es wie ein Tablet verwendbar ist. So dient die Tastatur auch als einfache Methode, das Tablet hinzustellen, zum Beispiel um Videos zu schauen.

Mit Prozessor und Grafikkarte von Intel und SSD-Speicher sind im Surface Book 3 außerdem Komponenten verbaut, die schnelles, angenehmes Arbeiten garantieren. Die UVP des Produktes ist 1.799,- Euro, aber momentan ist es auf 1.599,- Euro heruntergesetzt. Dazu gibt es dann auch den 120,- Euro Coupon.

Microsoft Surface Pro 8

Wie auch das Microsoft Surface Go 3 ist das Microsoft Surface Pro 8 ein Tablet, das mit einer Type Cover Tastatur einfach in einen Laptop transformiert werden kann. Die Pro-Version ist allerdings mit 33 cm-Display (13 Zoll) etwas größer, aber auch leistungsfähiger. Die Auflösung beträgt zudem 2.880 x 1.920 Pixel und die Akkulaufzeit sogar bis zu 16 Stunden.

Dafür ist das Microsoft Surface Pro 8 mit 1.099,- Euro auch teurer als das kleinere Modell, dafür bekommt ihr aber auch einen 80,- € Euro Coupon. Das Beste: Dank einer aktuellen Aktion bei Saturn bekommt ihr eine passende Type Cover Tastatur gratis!