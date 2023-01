Cozy Games bei Amazon im Angebot: Bis zu 40% Rabatt auf euren entspannten Gaming Abend!

Die Nintendo Switch ist wie dafür gemacht, um eingedeckt à la Decken-Burrito auf der Couch zu liegen. Passend dazu gibt es bei Amazon aktuell zwei mega Cozy Games im Angebot: Während ihr euch Hokko Life mit 25% Rabatt für nur 27,97€ schnappen könnt, gibt es bei Spiritfarer sogar knapp 40% Rabatt. Die emotionale Reise kostet euch somit statt 35,99€ nur 21,99€.

Eine fantastische Welt erwartet euch in Spiritfarer

Obwohl ich mich zu den Cozy Game Enthusiaten dazu zählen würde, muss ich ehrlich gestehen, dass Spiritfarer mir bisher entgangen ist. Dabei sieht das Spiel besonders gemütlich aus!

In Spiritfarer schlüpft man in die Rolle einer Seelenfährfrau. Ihr spielt von nun an Stella und müsst ein Schiff bauen, um die Welt weiter erkunden zu können. Hier kommt dann auch der Seelenaspekt ins Spiel: Ihr könnt euch mit Seelen anfreunden und euch um diese kümmern. Anschließend begleitet ihr sie auf ihrer letzten Reise ins Jenseits.

Anfangs wirkt das Spiel sehr fantastisch und magisch, man findet seinen Weg über das mystische Meer und tritt mit Seelen in Kontakt. Aber ihr könnt auch ganz klassisch wie in anderen Cozy Games Feldbau betreiben sowie fischen, ernten und kochen.

Was Spiritfarer aber anscheinend wirklich ausmachen soll, sind die emotionalen Geschichten der Seelen die viele zu tiefst berührt haben. Ich hab super Lust bekommen, Erinnerungen mit den Seelen zu schaffen und diese dann mit Tränen in den Augen zu verabschieden!

Mehr Crafting mit Hokko Life

Ich hab in Hokko Life kurz nach Release im Sommer 2021 reingeschnuppert. Zu Beginn hat es sich stark nach einem Animal Crossing: New Horizons 2.0 angefühlt, dieser erste Eindruck wurde aber fix von mir verworfen. Zwar weißt es einige Ähnlichkeiten zu seinem Cozy Game Vorgänger auf, schafft aber auch ganz neue Ansätze.

Nach einer Charaktererstellung kommt man zu Beginn auf einer relativ einsamen Insel an und lernt eine meiner persönlichen Favoriten kennen: Eine pinke Elefanten Lady namens Oma. Diese nimmt uns dann erstmal in ihrer Bar auf, in der sie ganz zufällig noch eine leere Matratze übrig hat.

Spielende finden dann schnell eine staubige alte Werkstatt samt Hundedame namens Sally. Sally hilft uns von nun an mit dem Crafting in Hokko Life. Aber Hokko Life hat tatsächlich noch viel mehr zu bieten:

Design: Gegenstände können in der Werkstatt ganz individuell gestaltet werden.

Gegenstände können in der Werkstatt ganz individuell gestaltet werden. Farbe: Ihr könnt Tapeten, Böden und sogar T-Shirts für euch und die Bewohner euer Insel gestalten.

Ihr könnt Tapeten, Böden und sogar T-Shirts für euch und die Bewohner euer Insel gestalten. Bauen: Mit Hilfe des Bürgermeisters könnt ihr die Stadt erweitern und Gebäude dort platzieren, wo ihr sie haben möchtet.

Mit Hilfe des Bürgermeisters könnt ihr die Stadt erweitern und Gebäude dort platzieren, wo ihr sie haben möchtet. Fischen: Was mich zunächst zur Weißglut getrieben hat, machte nach einiger Zeit verdammt viel Spaß. Hier könnt ihr entspannt an einem der Angelplätze angeln.

Was mich zunächst zur Weißglut getrieben hat, machte nach einiger Zeit verdammt viel Spaß. Hier könnt ihr entspannt an einem der Angelplätze angeln. Und noch vieles mehr!