Crash Bandicoot 4: It's About Time wurde nun offiziell angekündigt und wird bereits am 2. Oktober 2020 für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Es ist das erste vollständig neue Abenteuer des beliebten Klassikers. Zuletzt gab es nur Remakes der ursprünglichen Trilogie.



Es handelt sich hierbei um ein direktes Sequel zu Teil 3 und es gibt eine deutsche Lokalisation. Spielbar sind Crash, Coco und Neo Cortex und auf euch warten dabei viele neue Welten in klassischen, linearen Leveln.



Dr. Neo Cortex als spielbarer Charakter: Besonders ist, dass ihr dieses Mal Neo Cortex spielen könnt. Er bringt einige nette Fähigkeiten mit sich. Darunter eine Waffe, mit der er Gegner in Plattformen verwandeln und diese dann für eigene Vorteile nutzen kann.



Crash erhält vier neue Masken, die ihm besondere Fähigkeiten verleihen. Unter anderem kann er die Schwerkraft umkehren.

Noch mehr Einblicke zu Crash Bandicoot 4 erhaltet ihr durch den ersten Gameplay-Trailer.