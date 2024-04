Nur 3,99€ im eShop: In diesem außergewöhnlichen Switch-RPG bekämpft ihr Gegner per Zeitreise - holt es euch noch mit 90% Rabatt

Cris Tales gibt es aktuell im eShop mit 90 Prozent Rabatt.

Im eShop für Nintendo Switch gibt es aktuell wieder hunderte Spiele im Angebot. Da es gar nicht so leicht ist, sich hier durch alles Durchzuwühlen, haben wir euch mal wieder eine Empfehlung rausgefischt. Besonders Fans klassischer RPGs kommen diesmal auf ihre Kosten.

Um dieses Angebot im eShop geht es:

Spiel: Cris Tales

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Angebotspreis: 3,99 Euro

3,99 Euro regulärer Preis: 39,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

Bis wann gilt das Angebot? Allzu lange habt ihr nicht mehr Zeit, wenn ihr euch das Spiel noch zum vergünstigten Preis schnappen wollt. Cris Tales ist nämlich nur bis zum 10. April 2024 reduziert.

Sucht ihr noch nach weiteren lohnenswerten Schnäppchen im Nintendo eShop, haben wir noch ein paar weitere Sale-Empfehlungen für euch, die noch ein paar Tage länger laufen:

Das ist Cris Tales und dann lohnt es sich für euch

1:47 Cris Tales ist ein Liebesbrief an alte Rollenspiele und sieht wie gemalt aus

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Metacritic-Wertung: 72 für die Nintendo Switch-Version

Darum geht's: Cris Tales wird von den Macher*innen selbst als "Liebesbrief an klassische JRPGs" bezeichnet und dieser Einfluss wird auch sofort deutlich. Als frisch erwachte Zeitenmagierin Crisbell müsst ihr nämlich eine böse Kaiserin aufhalten, die das Land vernichten will.

Dafür sammelt ihr auf eurer Reise Verbündete, stellt euch rundenbasierten Zufalls-Kämpfen, erkundet Dungeons und verbessert eure Charaktere stetig durch neue Skills und Ausrüstungsgegenstände.

Cris Tales verpasst der klassischen Formel aber auch seinen ganz eigenen Kniff. Die Zeitmagie von Crisbell erlaubt es euch nämlich, sowohl in die Zukunft als auch die Vergangenheit zu schauen. So könnt ihr etwa überprüfen, welche Auswirkungen eure Entscheidungen haben, indem ihr einfach mal kurz in die Zukunft lunzt.

Auch in den Kämpfen findet das System Anwendung, Crisbell kann Gegner nämlich durch die Zeit schicken. Ein starker Feind in der Gegenwart wird so in seiner Vergangenheitsform deutlich schwächer oder ein vergifteter Feind kassiert sofort allen angesammelten Gift-Schaden, wenn ihr ihn in die Zukunft katapultiert. Besonders in den Bosskämpfen ist die Mechanik nützlich und wird fast schon zu einem kleinen Puzzle, um den meisten Schaden zu verursachen.

Pro und Kontra:

Cris Tales richtet sich ganz klar an Fans altehrwürdiger RPGs. Seid ihr also auf der Suche nach einer Story mit liebenswerten, wenn auch simplen Charakteren, klassischem Gameplay mit einem einzigartigen Kniff und schicken, handgezeichneten 2D-Designs, können wir euch Cris Tales durchaus empfehlen.

Ihr müsst allerdings auch einige der Schwächen des Genres in Kauf nehmen, denn auch hier hält sich Cris Tales nah an seinen Inspirationen: Eine lineare Story, Backtracking und das Fehlen einer automatischen Speicherfunktion gehören nämlich ebenfalls dazu.