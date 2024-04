0,99 Euro im eShop: Dieser Dungeon Crawler aus Deutschland fesselt euch an die Switch und ist gerade super günstig

Dieses günstige Switch-Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Im Nintendo eShop findet ihr gerade etliche Angebote für Nintendo Switch, darunter viele Schätze und Geheimtipps, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt. Wir haben einen solchen Schatz für euch ausgegraben und stellen ihn euch vor: Das Dungeon Crawling-Abenteuer Dungeons of Dreadrock, das aktuell für schlappe 99 Cent angeboten wird.

Um dieses aktuelle Nintendo eShop-Angebot geht es genau:

Spiel: Dungeons of Dreadrock

Dungeons of Dreadrock Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis im Angebot: 0,99 Euro

0,99 Euro Regulärer Preis: 10 Euro (Das macht einen Rabatt von 90%)

10 Euro (Das macht einen Rabatt von 90%) Angebot gültig bis: 30. April 2024

Ein weiteres aktuelles eShop-Angebot, das ihr euch insbesondere dann ansehen solltet, wenn ihr auf düstere Abenteuer steht:

So spielt sich Dungeons of Dreadrock für die Nintendo Switch

Genre: Dungeon Crawler, Puzzler

Dungeon Crawler, Puzzler Score auf Metacritic: 80 (basierend auf 18 Kritiken)

Release: 12. Mai 2022 (für Nintendo Switch)

Darum geht es: Das Spielprinzip von Dungeons of Dreadrock ist schnell erklärt: Ihr schlagt ihr euch in der Top-Down-Perspektive durch 100 (nicht zufallsgenerierte, sondern eigens entwickelte!) Levels. Jedes davon hält kleinere Rätsel für euch bereit, die es zu lösen gilt. Falltüren, Schalter, Teleports – das kleine Indie-Spiel schnappt sich klassische Puzzle-Elemente der alten Dungeon Crawler-Schule und packt sie in ein kompaktes Rätsel-Abenteuer.

Pro/Contra: Dungeons of Dreadrock ist ein wunderschönes Spiel für alle Pixel-Enthusiast*innen mit gut ausbalancierten Rätseln, die weder zu leicht noch zu schwer ausfallen. Wer doch mal nicht weiter weiß, wird von hilfreichen kleinen Hinweis-Boxen an die Hand genommen. Aufgrund des entschlackten Spielprinzips entsteht hier schnell ein "Ach ein Level geht noch"-Effekt, der euch an die Konsole fesselt.

Mit einer Spielzeit von rund fünf Stunden fällt das Adventure allerdings sehr kurz aus. Für 99 Cent (im Angebot) kann hier aber kaum gemeckert werden.

Kleiner Fun Fact am Rande: Dungeons of Dreadrock ist ein Videospiel aus Deutschland. Entwickelt von Christoph Minnameier, Professor für Game-Development.

Werdet ihr euch Dungeons of Dreadrock für die Nintendo Switch herunterladen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!