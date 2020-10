Wer auf Angebote zur Playstation 5 oder Xbox Series X hofft, der wird leider enttäuscht werden - Stand heute können wir nicht einmal sagen, ob die neuen Konsolen verfügbar sein werden. Allerdings wird es ganz sicher tolle Deals zu 4K-TVs mit HDMI 2.1 geben und zahlreiches Zubehör zu alten und neuen Konsolen.

247 2 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Wann beginnt die Cyberweek?

Amazon Prime Day am 13. und 14.10.

am 13. und 14.10. Singles' Day am 11.11.

am 11.11. Beginn der Cyberweek am 23.11.

am 23.11. Black Friday am 27.11.

am 27.11. Cyber Monday am 30.11.

Die Corona-bedingte Verschiebung des Prime Days in den Oktober sorgt für ein ordentliches Gedränge im vierten Quartal. Schlag auf Schlag folgen nun Singles' Day, Cyberweek und dann das Weihnachtsgeschäft. Aber lohnen sich alle diese Sales?

Was ist besser: Singles' Day oder Black Friday?

Der Singles' Day ist in Asien schon lange das wichtigste Deal-Event des Jahres - größer als der Black Friday oder der Prime Day. 2019 hat die Alibaba Gruppe an diesem einen Tag weit über 30 Milliarden Dollar umgesetzt. In Deutschland ist der Hype noch nicht so richtig angekommen, aber vergangenes Jahr hatten unter anderem MediaMarkt und Saturn Angebote am 11.11.

Für den Singles' Day spricht, dass der Hype noch nicht so gewaltig ist. Das bedeutet weniger Ansturm auf die guten Angebote, stabile Shop-Server und längere Verfügbarkeit. Außerdem haben Händler ein Interesse, diesen Tag als Event zu etablieren und das gelingt nur mit guten Angeboten.

Für den Black Friday und die "klassische" Cyberweek spricht der Erfolg der vergangenen Jahre. User erwarten am Black Friday den besten Preis des Jahres und die Shops wissen das. Kaum ein Shop wird den besten Deal des Jahres am Singles' Day anbieten und das Risiko eingehen, dass niemand es bemerkt. Am Black Friday werden gute Preise honoriert und Produkte verkauft und das wird auch 2020 so sein.

Diese Angebote erwarten euch

Während alle auf die PS5 und Xbox Series X warten, könnte es tolle Deals zur alten Konsolengeneration inklusive der Nintendo Switch geben. Zusätzlich die üblichen Verdächtigen: TVs, Smartphones, Controller, Headsets und Spiele. Vergangenes Jahr gab es gute Preise zu Switch und Co. aber gerade mit Blick auf frische Hardware in den Regalen könnte es zum Ausverkauf der alten Technik kommen.

44 1 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2020

Vergleicht Preise vor dem Kauf

Es wird hunderte starke Angebote geben, aber wie immer gilt: Preise vergleichen kann euch vor einem Fehlkauf bewahren. Auf GamePro werden wir euch auf dem Laufenden halten und die besten Deals für Spieler vorstellen.

Höchstwahrscheinlich werden die großen Shops wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto bei den Highlights über kurz oder lang die Preise angleichen. Zumindest war das bei fast allen großen Deal-Events 2020 der Fall. Saturn ging sogar so weit, den Prime Day mit eigenen Angeboten zu kontern. Das sollte für höhere Verfügbarkeit sorgen.