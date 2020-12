Kaum ein Spiel wurde so krass gehyped wie Cyberpunk 2077. Und wieso auch nicht? Mit CD Projekt Red steht ein Entwickler hinter dem Spiel, der mit The Witcher 3 ein absolutes Meisterwerk erschaffen hat. Ob das Spiel dem Hype gerecht werden kann, erfahren wir in zwei Tagen. Wenn ihr aber schon jetzt wissen wollt, was unsere Redakteure davon denken, könnt ihr beim Test vorbeischauen:

170 9 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Meisterhafte Dystopie mit Gameplay-Schwächen

Die Spiele der Witcher Reihe haben bereits bewiesen, dass CD Projekt Red ein Händchen für Story und Worldbuilding haben. Mit Cyberpunk 2077 schaffen sie ihre eigene, umfangreiche Welt voller spannender Geschichten und Charaktere. Dabei diente das Pen & Paper "Cyberpunk 2020" als Vorbild für das Spiel; auch der Erfinder, Mike Pondsmith, spielte bei der Entwicklung eine große Rolle. Wenn ihr mehr über diese Welt wissen und das Universum von Cyberpunk verstehen wollt, oder einfach einen tieferen Einblick in die Geschichte hinter dem Spiel haben wollt, ist "Die Welt von Cyberpunk 2077" das Richtige für euch.

"Die Welt von Cyberpunk 2077" jetzt für 40 € kaufen

Alles über Gangs, Hintergründe und die Welt

Taucht ein in die Welt von Cyberpunk 2077: Es erwartet euch eine dunkle, futuristische Welt, in der Mega-Firmen das Sagen haben. In diesem Artbook mit Hardcover findet ihr auf 220 Seiten atemberaubende Artworks und jede Menge Hintergrundinformationen zur Geschichte und Welt des Spiels. Das ideale Nachschlagewerk, das euch auch einen Blick auf die Entstehung des Spiels werfen lässt.

Dieses Buch ist eine tolle Ergänzung für jeden Cyberpunk Fan und eignet sich auch gut für ein (im wahrsten Sinne des Wortes) schönes Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr von Night City nicht genug bekommen könnt, oder euren Liebsten eine Überraschung machen möchtet, solltet ihr zugreifen.

"Die Welt von Cyberpunk 2077" jetzt für 40 € kaufen