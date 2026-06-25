An diesem Spiel muss sich GTA 6 messen: Auch fast sechs Jahre nach Release ein Grafik-Hammer & jetzt im Prime-Day-Angebot!

Diese detailverliebte Open-World-Schönheit ist jetzt während des Amazon Prime Days deutlich günstiger im Angebot!

Wenn wir heute alle sehnsüchtig auf den Release von GTA 6 warten und uns voller Vorfreude fragen, wie wohl die Zukunft von Open-World-Spielen auf unseren Konsolen aussehen wird, dann müssen wir den Blick gar nicht zwingend in die ferne Zukunft schweifen lassen.

Das absolute Brett in Sachen Immersion, Atmosphäre und optischer Pracht steht nämlich längst vollendet in den virtuellen Stores. Seit Jahren zieht uns diese faszinierende Welt auf den aktuellen Konsolen in ihren Bann und lässt uns einfach nicht mehr los. Während des Amazon Prime Days könnt ihr das jetzt zum stark reduzierten Angebotspreis!

Im Prime-Day-Angebot: Die grafische Messlatte, an der sich GTA 6 messen muss!

3:28 Cyberpunk 2077 - Der Cinematic Trailer zu Phantom Liberty sieht fantastisch aus

Autoplay

Die Rede ist natürlich von Cyberpunk 2077, genauer gesagt von der vollgepackten Ultimate Edition für Xbox Series X und PlayStation 5. Ich habe mittlerweile deutlich über 300 Stunden in den neondurchfluteten Häuserschluchten Night Citys verbracht und erwische mich immer wieder dabei, wie ich noch einen neuen Spieldurchlauf starte. Mit der Ultimate Edition bekommt ihr nun nicht nur das ohnehin schon brillante Hauptspiel, sondern direkt auch den noch spannender erzählten Spionage-Thriller-DLC namens Phantom Liberty dazu.

Das erwartet euch in der Cyberpunk 2077 Ultimate Edition:

Komplett runderneuertes Charaktersystem: Die Talentbäume wurden komplett umgekrempelt, neu aufgelegt und machen endlich richtig Spaß.

Die Talentbäume wurden komplett umgekrempelt, neu aufgelegt und machen endlich richtig Spaß. Actionreiche Fahrzeug-Gefechte: Ballert direkt aus dem Auto heraus und sorgt für Chaos auf den Highways.

Ballert direkt aus dem Auto heraus und sorgt für Chaos auf den Highways. Überarbeitetes Polizeisystem: Die Scharmützel mit den lokalen Gesetzeshütern eskalieren nun mehr denn je!

Die Scharmützel mit den lokalen Gesetzeshütern eskalieren nun mehr denn je! Das volle Paket: Hauptspiel plus das monumentale Add-on Phantom Liberty in einem Bundle.

Night City bei Nacht ist einfach eine Augenweide. Da muss sich Vice City in GTA 6 grafisch ganz schön ins Zeug legen!

Warum die Grafik von Cyberpunk 2077 auf Next-Gen-Konsolen im Jahr 2026 immer noch Referenz ist

Fast sechs Jahre sind seit dem Release vergangen, und das Spiel sieht auf der PS5 und der Xbox Series X immer noch um Längen besser aus als fast alles andere auf dem Markt.

Ihr habt auf den Konsolen die Wahl zwischen zwei Modi:

Der Performance-Modus: Butterweiche 60 Bilder pro Sekunde für blitzschnelle Kämpfe und flüssiges Fahren durch die City. Der Raytracing-Modus: Atemberaubende, physikalisch korrekte Lichtspiegelungen in den regennassen Straßen und lebensechte Schattenwürfe bei 30 Bildern pro Sekunde.

Jetzt das ultimative Konsolen-Meisterwerk zum Schnäppchenpreis sichern

In puncto Texturen und Gesichtsanimationen kann auch heute noch kaum ein Spiel Cyberpunk 2077 das Wasser reichen.

Wer von euch bisher immer noch gezögert hat, weil er dachte, dass Cyberpunk 2077 immer noch mit Bugs und Makeln behaftet ist, dem kann ich heute mit vollstem Vertrauen zurufen: Schlagt unbesorgt zu! Das Spiel ist heute auf Konsolen und PC ein absolutes Meisterwerk – stabil, flüssig, tiefgründig und bis oben hin vollgestopft mit Inhalten für locker 80 bis 120 Stunden puren Spielspaß, wenn ihr wirklich jeden Winkel erkunden wollt. Und glaubt mir, es gibt verdammt viele Geheimnisse in Night City und dem Umland zu entdecken.

Noch mehr Gaming-Angebote beim Amazon Prime Day: