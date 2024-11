DanDaDan schockt Fans mit einer plötzlichen Wendung in der neuesten Folge und sorgt für Tränen

Hinter Acro-Silky verbirgt sich mehr als nur ein bösartiger Geist. (Bild: © Yukinobu Tatsu / Shueisha, Science Saru)

Der Anime DanDaDan sorgt seit seinem Release im Oktober für viel Aufregung. Nicht nur hat die Serie hierzulande zwei unterschiedliche deutsche Vertonungen, auch die Kämpfe gegen Aliens und Geister werden fleißig von Fans mitverfolgt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Inhalte zu DanDaDan Folge 7 aufgegriffen und besprochen. Solltet ihr den Anime bisher weiterhin nicht bis dorthin gesehen haben, werden euch einige Wendungen der Serie vorweggenommen!

In der siebten Episode von DanDaDan kommt es zu einem Kampf mit einem Geist, der schwerwiegende Folgen hat – nämlich den Tod einer neu vorgestellten Figur: Aira Shiratori!

Aira stirbt im Kampf von Okarun, Momo und Acro-Silky

Okarun und Momo haben es seit der letzten Folge mit einem gefährlichen und starken Geist zu tun: Die tanzende Acro-Silky. Der Geist hat es jedoch nicht auf die beiden übernatürlichen Schüler abgesehen, sondern auf ihre Mitschülerin Aira Shiratori.

Silky scheint das Mädchen für ihre Tochter zu halten und frisst sie kurzerhand auf, um mit ihr für immer vereint zu bleiben. Im Kampf schaffen es Momo und Okarun jedoch, Aira mithilfe der Turbo-Oma wieder aus dem Inneren von Silky zu befreien.

Doch dann der Schock: Aira ist tot. Silky scheint Airas Lebensenergie aus ihr absorbiert zu haben, als sie sie verschlungen hat.

Leben und Tod – Episode 7 ist eine Achterbahn der Gefühle für Fans

DanDaDans Folge 7 setzt nach dieser schockierenden Wendung aber noch eins drauf und lässt die Zuschauer*innen in die Vergangenheit des gefährlichen Geistes blicken. Dabei wird enthüllt, dass Silky vor ihrer Verwandlung eigentlich die Mutter einer jungen Tochter war. Silky führte ein friedliches Leben mit ihrer Tochter, schien allerdings Geldprobleme und hohe Schulden zu haben. Es wird in der Serie nicht genau erklärt, was im Detail passiert ist.

Das führte wiederum dazu, dass zwielichtige Männer in ihr Zuhause eingebrochen sind, sie lebensbedrohlich verletzten und Silkys Tochter entführten. Es ist stark impliziert, dass sich Silky daraufhin das Leben nahm und danach zu diesem gefährlichen Geist wurde.

In der Rückblende wird auch ihre Verbindung zu Aira Shiratori verdeutlicht. Silky hatte nach ihrem Ableben Aira kennengelernt, die sie für ihre verstorbene Mutter hielt. Auch Silky sah in Aira ihre verstorbene Tochter. Von da an war sie wie besessen von der Oberschülerin.

Aira bleibt nicht lange tot, denn Silky opfert ihr Leben und ihre Existenz

Aira hat auch ihre traurigen Momente. (Bild: © Yukinobu Tatsu / Shueisha, Science Saru)

DanDaDan hat dann tatsächlich noch einen weiteren Höhepunkt zu bieten: Airas Wiederbelebung und einen rührenden Moment zwischen ihr und Silky.

Als Silky merkt, dass sie Aira verletzt, beschließt sie, ihr Leben für die Schülerin zu opfern. Schließlich liebte sie Aira wie ihre eigene Tochter. Ohne zu zögern, überträgt sie ihre Aura mithilfe von Momos übernatürlichen Kräften auf Aira, um sie zu retten. Durch den Verlust ihrer Aura kann Silky nicht mehr als Geist existieren und löst sich langsam auf. Da ihre Seele noch immer an diese Welt gebunden ist, wird sie keinen Frieden finden.

Aira ist zur gleichen Zeit zu sich gekommen und wird Zeugin davon, wie sich Silky langsam auflöst. Sie läuft dem Geist in die Arme und dankt ihm in einem emotionalen Moment, bevor Silky für immer verschwindet.

DanDaDan Episode 7 schockierte die Fans also nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Todesfällen und drückte dabei kräftig auf die Tränendrüse.

Wie gefällt euch DanDaDans emotionale Folge und wie ist eure Meinung zu Aira Shiratori?