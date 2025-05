"Der beste Manga-Arc kommt erst noch!" - DanDaDan-Fans freuen sich auf Season 2, denn die soll noch besser werden als ihr Vorgänger

DanDaDan Staffel 2 wirft seine Schatten voraus. (Bild: © Yukinobu Tatsu / Science Saru)

Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Staffel von DanDaDan steigt langsam aber sicher die Vorfreude auf die nächsten Folgen. Streaming-Dienst Netflix kündigte bereits an, wann der Start der nominellen zweiten Season erfolgen soll: Ab dem 3. Juli 2025 warten die nächsten DanDaDan-Episoden auf euch und Fans können es kaum noch erwarten.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Teile der 2. Staffel von DanDaDan ein - insbesondere auf die Handlung, die in den ersten Folgen zu sehen sein wird.

1:29 DanDaDans neuer Trailer zu Season 2 zeigt mehr von Jiji, Momo und Okaruns Kampf gegen das böse Auge

DanDaDan: Mit dem jüngsten Trailer brechen die Community-Dämme

Spätestens seit der vergangenen Woche, in der Netflix den nächsten Trailer zur zweiten Staffel von DanDaDan präsentierte, sind die neuen Folgen (trotz aktuell laufender Anime) eines der bestimmenden Community-Themen.

Animationsstudio Science Saru scheint nahtlos an die Qualität der ersten Season anzuknüpfen – das meinen zumindest die YouTube-Kommentare zum obigen Trailer. Auch auf den zugehörigen Anime- und DanDaDan-Subreddits kennt der "Hypetrain" keine Bremsen mehr:

Es gibt allerdings einen Kritikpunkt, an dem sich die Geister scheiden: Warum nennt DanDaDan die neuen Folgen eigentlich Staffel 2? Denn technisch gesehen endete die erste Season gewissermaßen erst am Anfang von Jijis Handlung und damit mitten im Arc, was eher für eine zweigeteilte, einzelne Staffel ("Cour") spricht.

Ganz gleich, ob diese Einschätzung richtig ist oder überhaupt relevant für den Erfolg ist: Ich selbst komme nicht umhin, in den Tenor der Vorfreude einzustimmen, obwohl (oder gerade weil?) ich weiß, was auf uns zukommt.

Dafür ist das Dreieck zwischen Okarun, Momo und Jiji einfach zu faszinierend, sodass ich mich schon pünktlich zu jeder neuen DanDaDan-Folge auf der Couch sitzen sehe – trotz der Tatsache, dass die Sommersaison 2025 mit "dem guten Zeug" nur so vollgepackt ist.

Ab Juli stehen nämlich auch die zweiten Staffeln von "Call of the Night", "My Dress-Up Darling", "Grand Blue Dreaming" sowie das Debüt von "A Flower Blooms with Dignity" an. Das ist nur eine Auswahl; dennoch thront DanDaDan Season 2 ganz oben auf der Liste der "Muss-Ich-Gucken-Anime".

Hat euch der Hype auf die zweite Staffel von DanDaDan mittlerweile auch schon erfasst?