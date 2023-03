Diese beiden Soulslike Brettspiele sind aktuell bei Amazon mit 30% Rabatt im Angebot. Da möchte man sofort mit dem Würfeln anfangen!

Auf die Plätze, fertig, los würfeln! Das könnt ihr aktuell ganz einfach mit den Soulslike Brettspielen bei Amazon. Von dem Bloodborne Brettspiel bis hin zu dem Dark Souls Card Game samt Erweiterungen: Bis zu 30% Rabatt erwarten euch!

Ihr habt bei Dark Souls schon genug gelitten? Dann könnte das eine gute Alternative für euch sein. Das Card Game wird es wohl um einiges sanfter mit euch meinen. Um die Erweiterungen für das Kartenspiel zu benutzen, braucht ihr zunächst die Standard-Edition. Die gibt es aktuell für 44,76€ bei Amazon. Hier ist zwar der Rabatt nicht all zu groß, aber es lohnt sich vor allem, wenn ihr euch noch ein paar Erweiterungen dazu holt.

Ihr könnt euch zum Beispiel die Explorers Expansion für 28,10€ mit 30% Rabatt holen oder die Darkroot Expansion für 52,79€ mit 15% Rabatt.

Für die Bloodborne Fans unter euch habe ich aber auch ein Angebot: Das Brettspiel zum Game gibt es mit 77,99€ anstatt den ursprünglichen 114,99€. Damit spart ihr euch knapp 30% Rabatt! Zwar gibt es hierfür auch Erweiterungen, aber die sind leider schon alle ausverkauft. Beim Grundspiel müsst ihr also schnell sein, denn auch hier gibt es nur noch 5 auf Lager!

Für Fans ein Muss: Dark Souls als Card Game

Ihr habt sie alle schon durch: Egal ob Dark Souls 1-3, Sekiro, Elden Ring oder eben Bloodborne und jetzt wisst ihr einfach nicht mehr was ihr noch machen sollt. Die Brettspiele könnten die ideale Lösung für euch sein. Vor allem Fans der Soulslike Spiele könnten dabei super viel Spaß haben!

Das erwartet euch alles beim Dark Souls Card Game. Das Beste: Mit den Erweiterungen bekommt ihr noch mehr Zeugs zum Spielen! Damit sind Spiele-Abende mit euren Freunden gesichert.

Aber was macht die Brett- und Kartenspiele eigentlich aus? Bei beiden bekommt ihr schön viel mitgeliefert, um direkt in eure Partie zu starten. Mich erinnert die Aufstellung ein wenig an klassische Dungeons und Dragons Rollenspiele und ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich liebe sowas!

Das sind die Bestandteile des Dark Souls Card Games:

4x Charakter-Datenkarten

Jeweils 28x Assassin-, Ritter-, Zauber-, Herald-Startkarten

10x Transponierte Schatzkarten

5x Bonfire Karten

und noch vieles mehr!

Wenn ihr euch dann noch eine der Erweiterungen dazu holt, könnt ihr eure Sammlung mit einige Spielfiguren sowie Karten aufstocken.

Blutdürstige aufgepasst: Bloodborne als Brettspiel

Bei dem Bloodborne Brettspiel erwartet euch sogar noch mehr Zubehör als beim Dark Souls Kartenspiel. Im Lieferumfang sind ganze 37 Miniaturen enthalten, die ihr auf dem Spielfeld platzieren könnt. Es geht hier wohl auch um einiges taktischer vor sich:

Spannende Abenteuer: Das Expertenspiel ist in der vom Unheil geplagten Stadt Yharnam angesetzt. Ihr müsst Monster aus dem Videospiel bekämpfen.

Das Expertenspiel ist in der vom Unheil geplagten Stadt Yharnam angesetzt. Ihr müsst Monster aus dem Videospiel bekämpfen. Herausforderndes Kampagnenspiel: Ihr seid Jäger, die die Stadt rund um Yharnam erkunden. Im Laufe der Geschichte könnt ihr sogar eure Fähigkeiten verbessern!

Ihr seid Jäger, die die Stadt rund um Yharnam erkunden. Im Laufe der Geschichte könnt ihr sogar eure Fähigkeiten verbessern! Blutiger Kampf: Ihr müsst während dem Kampf schnell reagieren und eure Strategie anpassen.

Schaut euch doch hier mal eine Rezension auf Youtube an:

Souslike Brett- und Kartenspiele im Überblick

Um euch nochmal kurz eine Übersicht zu geben, stell ich euch mal eine Pro- und Contra Liste zusammen:

Pro Sehr künstlerisch gestaltete Karten und Figuren

Sehr künstlerisch gestaltete Karten und Figuren Langes Spielerlebnis

Langes Spielerlebnis Hoher Wiederspielwert

Hoher Wiederspielwert Unterschiedliche Charaktere

Unterschiedliche Charaktere Riesige Baukästen Contra Komplexes Regelwerk

Komplexes Regelwerk Kann schwer sein