"Sorry, ist das Monster Hunter oder Dark Souls?": Monster Hunter Wilds-Fans feiern ein ganz bestimmtes Gebiet im Spiel

Ein Gebiet in Wilds sorgt für einen echten Dark Souls-Moment.

Von der Wüste in den Dschungel bis in eisige Gefilde – Monster Hunter Wilds führt uns in ganz unterschiedliche Biome, die dann natürlich auch von perfekt angepassten Bestien und einheimischen Völkern bewohnt sind.

Wer bereits World gespielt hat, kennt den Abwechslungsreichtum, aber auch die typischen Settings. Ein Gebiet hat jedoch dagegen bei Community-Mitgliedern zu einem "Dark Souls-Moment" gesorgt. Uns ging es da selbst ganz ähnlich. Ahnt ihr schon, um welchen Bereich es geht?

Spoilerwarnung: Wir thematisieren hier ein Gebiet, das ihr in der Hauptstory im 3. Kapitel bereist wird und erwähnen dabei auch das Monster, das dort eine große Rolle spielt.

Monster Souls oder doch Dark Hunter? Dieser Anblick weckt Erinnerungen

Reddit-User HappyFreak1 zeigt in einem Post einen Clip von einem Ritt auf seinem Saikrii und merkt dazu an: "Sorry, ist das Monster Hunter oder Dark Souls? Habe ich das richtige Spiel heruntergeladen?" Dabei bezieht sich der Fan nicht auf das Gameplay oder das ganze Spiel an sich, sondern auf den sehr speziellen Look eines bestimmten Gebiets. Aber seht selbst:

Zunächst kraxelt der Saikrii eine der gewohnten Rankenwände hoch und durchquert einen Tunnel, dann gibt dieser den Blick frei auf eine Art Ruinenstadt mit surrealer Architektur.

Mit ihren düsteren und filigranen, halb eingestürzten Türmen und der großen, steilen Treppe erinnert das stark an Settings wie Anor Lando (vor allem aus Dark Souls 3), den Ringed City-DLC zu DS3 oder auch manchen Bereich in Elden Ring. Man könnte fast schon denken, auf den Stufen warte ein Ritter mit Großschwert. Typisch Monster Hunter ist das jedenfalls nicht.

Auch andere Fans zeigen sich beeindruckt

"Ich dachte buchstäblich, das wäre bearbeitet, lmao", schreibt eine Person ungläubig. "Du bist nicht von irgendwelchen Bogenschützen auf der Brücke attackiert worden. Ganz klar kein Dark Souls", stellt ein anderer Fan fest. "Das fühlt sich wirklich wie Anor Londo an", bemerkt ein weiterer User.

1:14:55 Wer Monster Hunter nach Wilds noch ignoriert, ist selber schuld

Einige Personen wollen außerdem wissen, wo sich dieses Gebiet befindet. Falls ihr euch das ebenfalls fragt: Es ist die Passage zwischen Wyveria und Suja, die auf der Durchreise im Laufe der Hauptstory in Kapitel 3-3 "Durch die Dämmerung" durchquert wird.

Wir bekommen keine Möglichkeit, uns diese eindrucksvolle Ruinenstadt in Ruhe anzusehen, beziehungsweise, können nur einem linearen Pfad folgen. Die Gebäude sind also nur Kulisse.

Außerdem kommt hinzu, dass in der eigentlichen Story-Szene die Jagd auf Jin Dahaad im Vordergrund steht und die Stadt gar nicht gezeigt wird. Um den Ausblick zu genießen, müssen wir also danach noch mal zurückreiten.

Einige Fans bedauern das zutiefst. "Der Fakt, dass die Kampagne uns nicht dazu bringt, durch dieses wunderschön designte Gebiet zu laufen, ist tatsächlich kriminell", schreibt eine Person. Andere hoffen bereits, dass uns ein möglicher DLC dorthin führen wird.

Ist euch die Ruinenstadt auch aufgefallen und hat sie euch ebenfalls an Dark Souls erinnert oder wart ihr viel zu sehr mit der Monsterjagd beschäftigt?