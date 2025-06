Monster Hunter Wilds: Sony selbst leakt versehentlich großes, zweites Title-Update, verrät Release und Inhalte schon vorab

Monster Hunter Wilds soll wohl schon nächste Woche zwei neue Monster spendiert bekommen.

Monster Hunter Wilds-Fans warten derzeit sehnsüchtig auf das nächste große Title-Update zum Spiel, das dann endlich auch Monster-Nachschub liefern soll. Capcom hat bislang keine Details dazu verraten, wann genau das Update erscheinen soll, wir wissen nur, dass es im Sommer soweit ist. Ausgerechnet die PlayStation-Seite des Spiels hat die Infos jetzt aber wohl etwas zu früh verraten.

Tatsächlich müssen wir uns allem Anschein nach gar nicht mehr lange gedulden, ehe das neue Update für Monster Huntert Wilds live geht: Bereits am Montag, den 30. Juni soll es demnach nämlich soweit sein. Dann geht der Patch allem Anschein nach auf allen Plattfromen live.

2:21 Monster Hunter Wilds-Trailer zeigt neuen Hub, schmerzlich vermisstes Feature und neues Monster

Autoplay

Woher stammt diese Info? Tatsächlich nicht von Capcom selbst, stattdessen hat die offizielle PlayStation-Seite des Spiels offenbar zu früh verraten, wann und was uns im Update erwartet. Inzwischen wurden die Details wieder von der Seite genommen – dank der Wayback Maschine und findigen Fans auf Reddit wissen wir aber trotzdem, was drin steckte.



Demnach erwarten uns folgende Inhalte im Update am 30. Juni:

zwei Monster aus älteren Teilen kehren zurück

kampfgehärteter Uth Duna kommt ins Spiel

Layered Waffen lassen euch den Look eurer Waffen anpassen, ohne die Werte zu ändern

weitere Inhalte und Event-Quests

Eines der beiden neuen Monster kennen wir bereits, es wurde nämlich schon vor einer Weile angeteast: Lagiacrus. Bei dem zweiten Monster müssen wir noch ein bisschen rätseln, laut Fan-Vermutungen könnte es sich aber um Seregios handeln. Dessen Name war nämlich neben dem bereits erschienenen Mizutsune und dem kommenden Lagiacrus in Datamine-Leaks zum Spiel enthalten.

Aber Vorsicht: Auch wenn es sich hier um Infos von der offiziellen PlayStation-Seite handelt, stammen die Infos trotzdem aus einem Leak und sind nicht offiziell bestätigt. Es ist also durchaus möglich, dass sich beispielsweise das Datum des Updates noch ändert.

Gleichzeitig hat Capcom aber auch einen Showcase für den 26. Juni angekündigt, der bei uns um 24 Uhr, also in der Nacht auf den 27. Juni, stattfindet. Bestätigt ist bislang, dass Resident Evil Requiem einen Auftritt bekommen wird – es ist aber auch ziemlich gut denkbar, dass Monster Hunter Wilds dann den Release des nächsten Updates verrät.

Was haltet ihr von den Inhalten, die im neuen Update stecken sollen? Würden sie euch dazu bringen, das Spiel wieder anzuschmeißen?