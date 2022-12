Das neue GamePro-Heft 01/2023 - ab 7.12. am Kiosk

Grusel-Terror zum Jahresausklang

Als Resident Evil so ziemlich am Boden lag, brauchte es eine völlig neue Herangehensweise, um die Serie mit Resident Evil 4 wieder auf die Beine zu bringen. Das damals GameCube-exklusive Spiel löste sich aus dem Spielmechanik-Korsett der Vorgänger und wurde nicht nur von den Kritikern, sondern auch von den Fans gefeiert. Mir persönlich versauten zum Beispiel Krähen, die nach dem Abschuss Handgranaten fallen ließen, die Immersion. Aber hey, das ging wohl nur mir so. Im Februar 2023 unternimmt Capcom einen neuen Versuch, mich (und alle, die damals nicht dabei waren) mit dem Remake von den Qualitäten des Spiels zu überzeugen.

Wie letzten Monat bei Dead Space schickten wir mit Chris Werian einen Super-Fan von Resident Evil 4 zum Presse-Event, um das Remake ausgiebig anzuspielen und auf Neuerungen, Verbesserungen oder gar Verschlechterungen im Vergleich zum Original hin abzuklopfen. Heraus kam eine mit Herzblut und Fachwissen geschriebene Vorschau, die sich ihren Platz als Titelstory redlich verdient hat. Und was wenige wissen: Wegen Resident Evil 4 hat sich Chris damals seine erste GamePro gekauft - wie passend also, dass es auch das Thema seiner ersten GamePro-Titelstory als Redakteur ist.

Wer sich wie ich vor gar nicht langer Zeit erst einen gewaltigen OLED-Fernseher angeschafft hat und mächtig beeindruckt davon ist, muss jetzt ganz tapfer sein: Die Nachfolgetechnik steht schon in den Startlöchern und soll noch eine ganze Spur besser werden. In unserem Technikartikel klären wir, wie QD-OLED zum Nonplusultra für Videospiel- und Heimkinofans werden soll.

Raytracing war eines der magischen Technikwörter im Vorfeld der Veröffentlichung der aktuellen Konsolen. Spiele für PlayStation 5 und Xbox Series X sollten etwa durch in Echtzeit berechnete Spiegelungen noch realistischer aussehen. Aktuell ist echtes Raytracing allerdings alles andere als die Regel in Spielen für die beiden Systeme. In unserem Technikartikel gehen wir der Sache auf den Grund, erklären die Funktionsweise, Stolpersteine und Alternativen für Raytracing.

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. im XXXL-Test stellen wir euch God of War: Ragnarök vor, beleuchten die Technik des Spiels und geben Einsteigertipps.

Ebenfalls groß ist der Test zu Call of Duty: Modern Warfare 2 ausgefallen, das wir separat in der Solo-Kampagne und im Multiplayer-Teil unter die Lupe nehmen.

Und dann ist da noch Pokémon Karmesin und Purpur, das die Hauptreihe nach Vorbild von Pokémon-Legenden: Arceus mit einer Open World beglückt.

Test: Sonic Frontiers

Test: Pentiment

Test: The Chant

Test: The Devil in Me

Test: Resident Evil 8: Shadows of Rose

