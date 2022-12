Das neue GamePro-Heft 02/2023 - ab 4.1. am Kiosk

Zaubern und Tränke brauen

Fans von Harry Potter sind diesen Monat genau richtig bei uns. Aber nicht nur die. Ich habe seinerzeit alle Harry Potter-Bücher gelesen, doch bei den Verfilmungen schwand mein Interesse nach und nach - "Die Heiligtümer des Todes" habe ich bis heute nicht gesehen. Hogwarts Legacy hat mich allerdings auf dem richtigen Fuß erwischt, denn ein Grundinteresse am Thema besteht, und der Ansatz eines Open-World-Rollenspiels in der Zauberschule ist fantastisch. Hm, "Fantastische Ansätze und wo sie zu finden sind"? Vielleicht geht's euch ja ähnlich. Dann ist unsere große Titelstory auch für euch genau richtig.

In unserer Vorschau gehen wir der Story und den Gameplay-Mechaniken des kommenden Hit-Anwärters auf den Grund. Und ohne zu viel verraten zu wollen: Derzeit stehen die Zeichen tatsächlich auf Anschlag bei "Hit". Es muss mit dem Teufel zugehen, wenn Hogwarts Legacy uns im Test enttäuschen sollte. Und damit nicht genug unternehmen wir im Special eine Reise durch die Geschichte der Harry Potter-Adaptionen über zahlreiche Konsolengenerationen hinweg.

Diablo 4

Nach dem Fiasko des von Mikrotransaktionitis geplagten Diablo Immortal waren nicht nur wir skeptisch, wie es mit dem Action-Rollenspiel wohl weitergehen würde. Nun konnten wir endlich ganz in Ruhe reinspielen und sind uns ziemlich sicher: Wenn da nicht noch irgendwas furchtbar schiefgeht, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Lest unsere ausführlichen Eindrücke in der großen Vorschau.

The Witcher 3 im Technik-Check

Mit dem großen Technik-Update für die aktuelle Konsolengeneration soll The Witcher 3 zeitgemäßer werden. Wir haben uns angeschaut, was Leistungsmodus und Grafikmodus eigentlich bewirken, und wie das Spiel sich nun generell von seiner alten Version unterscheidet.

The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound, Augenöffner HDR und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. So tritt zum Beispiel The Callisto Protocol im Test an, um zu zeigen, wie viel besser als Dead Space es ist. Spoiler: nicht viel.

Deutlich besser kommt unerwarteterweise Need for Speed Unbound weg. Der Racer mit der schicken Comic-Optik entpuppt sich als ganz schön gelungen.

Und im Technikteil haben wir einen Artikel zum Augenöffner HDR für euch parat, der ganz genau erklärt, was es mit der angeblichen Zaubertechnik eigentlich auf sich hat.

Außerdem im neuen Heft

Test: Marvel's Midnight Suns

Test: Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Special: Unsere Highlights 2022

Special: Unsere Enttäuschungen 2022

Report: Traumjob Rollenspielautor

über 100 Minuten Video auf DVD

