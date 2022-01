Das neue GamePro-Heft 03/2022 - ab 2.2. am Kiosk

Wie wird das Spielejahr 2022?

In unserer Titelstory 03/22 wagen wir einen Blick in die Zukunft. Auf 14 Seiten stellen wir euch einige der interessantesten Spiele vor, die im Lauf des Jahre erscheinen werden. Außerdem gibt's dazu einen prallvollen Terminkalender mit Veröffentlichungsdaten, der sich über sage und schreibe vier Seiten erstreckt. Wer schon jetzt einen taktischen Kampfplan entwickeln möchte, um die Spieleflut anzugehen, kann das hiermit tun.

Doch wir blicken nicht nur nach vorn, sondern schauen auch noch einmal zurück. Zusätzlich zu unserem XXL-Ausblick findet ihr im Heft die Höhepunkte und Enttäuschungen der Redaktion aus dem vergangenen Jahr. Ganz persönlich, abseits von Spielspaßwertungen und möglichem Hype.

Auf in den Verbotenen Westen

Bald ist es soweit: Aloy darf in Horizon: Forbidden West wieder auf Maschinenjagd gehen. Zwar hätten wir euch gerne schon einen Test präsentiert, doch da spielte Sony nicht mit. Stattdessen gibt's knapp zwei Wochen vor Veröffentlichung des Titels noch einmal eine große Preview - diesmal aber mit unseren Angespielt-Eindrücken. Glaubt uns, wenn wir sagen: Die Fortsetzung sieht schon nach knapp vier Stunden danach aus, als würde sie nicht nur deutlich schöner, sondern auch besser werden.

Stimmt euch mit unserem Artikel auf den Verkaufsstart des PlayStation-exklusiven Action-Adventures in der Post-Postapokalypse ein. Passend dazu gibt's noch ein Special über weitere Endzeit-Settings, die euch in der Welt der Videospiele über den Weg laufen können.

Pokémon macht eine Evolution durch

Nintendos Taschenmonster kehren zurück. Diesmal dürft ihr in einem Prequel zur bisherigen Zeitlinie auf die Jagd nach den knuddeligen Biestern gehen. Doch der Schritt zurück in der Zeit bedeutet keinen Rückschritt beim Gameplay. Im Gegenteil erwarten euch einige Neuerungen, die das Sammeln der Monsterchen noch besser machen.

The Last Oricru, Forspoken, Rainbow Six Extraction und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. In einer riesigen Preview verraten wir euch unsere ersten Eindrücke zum ambitionierten Rollenspiel The Last Oricru.

Lest außerdem, was euch in der offenen Spielwelt von Square Enix' Forspoken erwartet - und woran unbedingt noch gearbeitet werden muss.

Und auch Tom Clancys Rainbow Six kehren im Team-Shooter Extraction zurück. Wobei sich der Autor sicher nicht hätte träumen lassen, dass seine Eliteeinheit mal gegen Außerirdische antreten würde..

Außerdem im neuen Heft

Test: Asterix & Obelix: Slap Them All!

Test: The Gunk

Test: vergessene Perlen wie WRC 10, Unpacking und mehr

Technik: Razer Kaira Pro Headset

Report: Sexismus in der Spielebranche

über 140 Minuten Video auf DVD

