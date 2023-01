Das neue GamePro-Heft 03/2023 - ab 1.2. am Kiosk

Der Blick in die Kristallkugel

... gehört zu den großen Traditionen, wenn ein neues Jahr anbricht. Besonders interessant für Gamer ist dabei die Frage: Welche Hitkandidaten erwarten uns eigentlich in der Welt der Videospiele? Auch uns interessiert das natürlich brennend, und deshalb haben wir die Köpfe zusammengesteckt und passend zur Jahreszahl 23 hitverdächtige Spiele aus den Releaselisten der Publisher herausgepickt, die wir euch im neuen Heft auf satten 12 Seiten etwas ausführlicher vorstellen.

Faszination Gunpla

Aus meiner persönlichen Sicht ist der Artikel über Gunpla-Modellbau wohl das Highlight des aktuellen Hefts - aber ich bin auch Fan der riesigen japanischen Kampfroboter und habe ihn geschrieben. Wer beispielsweise durch das ebenfalls in dieser Ausgabe getestete Gundam Evolution auf die Thematik aufmerksam wurde, könnte hier den Einstieg in ein neues Hobby finden. Aber Vorsicht: Gunpla-Bau macht süchtig!

Evercade EXP

Nach dem ursprünglichen Retro-Handheld und der TV-Konsole Evercade VS brachte Hersteller Blaze mit der Evercade EXP eine weitere Version auf den Markt. Größte Neuerung des Handhelds: Ein spezieller Modus für Vertikal-Shooter, für den ihr das Hendheld auf die Seite dreht. Wir haben uns das Gerät im Hardware-Test genauer angeschaut und verraten Retroliebhabern, was es taugt.

Atomic Heart, One Piece Odyssey, die 100 besten Storyspiele und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Dennis hat beim Anspielen von Atomic Heart eine große Überraschung erlebt, wie er euch in der Preview schildert.

Im Testteil erwartet euch One Piece Odyssey: Das JRPG rollt vergangene Abenteuer der Strohhutbande neu auf und dürfte Fans der Anime- und Manga-Vorlage begeistern.

Und schließlich findet ihr im Magazinteil unsere 36-seitige (!) Strecke zu den 100 besten Storyspielen, die man mal gespielt haben sollte.

Außerdem im neuen Heft

Test: Neon White

Test: High on Life

Preview: Warhammer 40.000: Rogue Trader

Test: Gundam Evolution

über zwei Stunden Video auf DVD

