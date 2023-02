Das neue GamePro-Heft 04/2023 - ab 1.3. am Kiosk

Nicht ohne mein Lichtschwert

Nach einer kurzfristigen Verschiebung soll es Ende April endlich soweit sein: Wir dürfen wieder den Lichtsäbel schwingen und in Star Wars Jedi: Survivor zusammen mit dem Order-66-Überlebenden Cal Kestis neue Abenteuer erleben. Nachdem die Marke "Star Wars" in letzter Zeit mit schlecht geschriebenen und billig produzierten Serien (Ausnahmen bestätigen die Regel) zu einem weiteren "Content-Lieferanten" unter vielen für Disney geworden ist, scheint mir die Spielefortsetzung "eine neue Hoffnung" auf echtes, gut geschriebenes Star Wars zu sein.

Inwiefern Star Wars Jedi: Survivor dem großen Namen tatsächlich gerecht wird, sehen wir natürlich erst, wenn das fertige Spiel auf der Konsole installiert ist und wir in die neue Geschichte aus einer weit, weit entfernten Galaxis eintauchen können. In der großen Preview erfahrt ihr zumindest schon mal alles, was wir bisher über das Spiel wissen. Und ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber das macht tatsächlich Lust auf mehr und lässt mich freudig gespannt auf den 28. April warten.

Hogwarts Legacy

Im riesigen, zehnseitigen Test zu Hogwarts Legacy klären wir, ob sich der Unterricht in der Zauberschule wirklich lohnt oder ihr lieber schwänzen solltet. Erfahrt alles zur Welt, zum Zaubersystem und zu den Kämpfen, die uns äußerst positiv überrascht haben. Auch wenn die Geschichte viele Jahre vor Harry Potter spielt, ist Hogwarts Legacy ein echtes Fest für alle Potterheads da draußen.

PlayStation VR 2

Buchstäblich in letzter Sekunde vor Druckereiabgabe wurde auch noch unser Artikel zur PSVR 2 fertig. Im Hardware-Test erzählt euch Dennis, was uns an Sonys 600 Euro teurem Headset gefällt und was dringend noch hätte überarbeitet werden sollen. Außerdem gibt's noch den Test zum Starttitel Horizon: Call of the Mountain, das vielleicht etwas mehr spielerische Substanz hätte vertragen können.

Fire Emblem Engage, Wild Hearts, Shadow Gambit und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Wir schauen uns im Test Nintendos Rundentaktik-Rollenspiel Fire Emblem Engage für die Switch an.

Außerdem gehen wir in Wild Hearts auf Monsterjagd: Kann der Monster-Hunter-Konkurrent das große Vorbild sogar übertrumpfen?

Und dann haben wir noch eine riesige Preview zum Taktikspiel Shadow Gambit: The Cursed Crew des Münchener Entwicklerstudios Mimimi für euch parat.

Außerdem im neuen Heft

Test: Dead Space

Test: Metroid Prime Remastered

Test: Octopath Traveler 2

Test: Age of Empires 2: Definitive Edition

über 140 Minuten Video auf DVD

