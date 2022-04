Das neue GamePro-Heft 05/2022 - ab 6.4. am Kiosk

Es wird wieder gehext und gezaubert

In der neuen Ausgabe widmen wir uns einer ganz großen Überraschung: CD Projekt Red kündigte offiziell die Arbeiten an einem neuen Kapitel der Witcher-Saga an. Aber es soll sich nicht um The Witcher 4 handeln, wie man bereits unschwer am Medaillon erkennen kann, das auf dem Teaserbild zu sehen ist. Wir dröseln auf, was das alles zu bedeuten hat.

Nicht um Hexer, sondern um Zauberer geht es hingegen im Open-World-Spiel Hogwarts Legacy, dem wir einen großen Artikel widmen. Der Titel ist im Harry-Potter-Universum angesiedelt, spielt jedoch lang vor dessen Zeit. Zwei zauberhafte Mitglieder der Redaktion haben ganz genau hingeschaut und mit beinahe magischen Muggle-Augen interessante Details zutage gefördert.

Steam Deck

Mit dem Steam Deck will PC-Spielehersteller Valve den Handheldmarkt aufmischen. Wir haben uns angeschaut, was der gar nicht mal so handliche PC im Miniformat auf dem Kasten hat und ob er sich tatsächlich auch für Konsolenspieler eignet. Neben der Beschränkung auf PC(Steam)-Spiele dürfte uns komfortverwöhnten Konsolenzockern nämlich vor allem die doch recht umständliche Bedienung des Geräts mit individuellen Konfigurationen und Kompatibilitätsproblemen sauer aufstoßen.

GTA 5 - jetzt auch für Next Gen

Kaum ein Spiel hat sich über so viele Konsolengenerationen gehalten wie Grand Theft Auto 5 und dessen Multiplayer-Ableger GTA Online. Nun ist das Gangster-Epos auch für die aktuellen Konsolen verfügbar. Wir prüfen im Tech-Check, ob dabei eine ähnliche Katastrophe wie bei der Klassikersammlung GTA Trilogy herauskam oder Rockstar sich ernsthaft dahintergeklemmt und das Spiel erfolgreich in die Gegenwart geführt hat.

Elden Ring, WWE 2K22, Gran Turismo 7 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Riesentest plus Einsteiger-Guides zu Elden Ring erfahrt ihr, was das bockschwere Rollenspiel auch für Souls-Verweigerer wie mich zu einem Muss macht. Und glaubt mir, ich habe mich dagegen gesträubt, doch nun komme ich kaum noch davon los.

Außerdem habe ich mich nach viel zu langer Zeit mal wieder im digitalen Wrestling-Ring ausgetobt: WWE 2K22 zeigt im Test, dass es durchaus möglich ist, einen völlig verbockten Vorgänger wiedergutzumachen.

Und natürlich haben wir auch einen Test zu Sonys Edelrennspiel Gran Turismo 7 im Heft. Unter der wunderschönen Lackschicht verbergen sich zwar unschöne Rostflecken, doch Auto-Freaks kommen kaum darum herum.

Außerdem im neuen Heft

Test: Ghostwire Tokyo

Test: Kirby und das vergessene Land

Test: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

Test: Destiny 2: Die Hexenkönigin

Report: New Work

über 110 Minuten Video auf DVD

