Das neue GamePro-Heft 06/2021 - ab 5.5. am Kiosk

Im Mai blicken wir zurück auf 35 Jahre Nintendo.

Dass man alt wird, merkt man spätestens dann, wenn es darum geht, die besten 150 Spiele aus 35 Jahren Nintendo-Konsolengeschichte zusammenzutragen - und man sich erinnert, selbst die ältesten Einträge seinerzeit ganz frisch erlebt zu haben. Andererseits verführt das auch dazu, die alten Konsolen mal wieder anzuschließen und in Erinnerungen zu schwelgen. Und glaubt mir, das hält jung. Man fühlt sich sofort wieder wie ein Kind, wenn man den NES-Zapper an den hoffentlich noch vorhandenen Röhrenfernseher anschließt und sich durch eine Runde Duck Hunt ballert. Und dieser miese Köter ist immer noch da!

Vielleicht geht es euch genauso, wenn ihr unsere 33 Seiten lange Titelstory mit den 150 besten Spielen der Nintendo-Konsolengeschichte durchblättert und dabei auf alte Bekannte stoßt. Oder vielleicht entdeckt ihr Klassiker neu, die euch bisher entgangen sind. Für uns in der Redaktion war es auf jeden Fall ein großer Spaß, 150 Spiele auszuwählen und in hitzigen Diskussionen in eine Reihenfolge zu bringen. Und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß beim Lesen haben werdet.

Von Trailern belogen

Wer kennt das nicht: Durch zahlreiche coole Trailer wird man auf ein Spiel heiß gemacht, kann es kaum noch erwarten, den Titel endlich starten zu können - und muss dann feststellen, dass die Trailer ein völlig anderes Bild vom Spiel gezeichnet haben als es der Realität entspricht. Cyberpunk 2077 oder The Last of Us Part 2 sind gute Beispiele wenn es darum geht, potenzielle Kunden per Trailer in die Irre zu führen.

Doch warum ist das überhaupt so? Wir haben mit Personen gesprochen, die in der Trailer-Industrie arbeiten, um zu erfahren, warum manche Trailer so sind wie sie sind. Warum wird geschönt, manipuliert, und mit welchen Tricks arbeiten die Trailer-Macher überhaupt, beziehungsweise mit welchen Problemen müssen sie sich bei der Produktion auseinandersetzen?

Das Geschäft mit den Pokémon

Die Taschenmonster sind zurück: Noch bevor die nächsten "richtigen" Pokémon-Spiele erscheinen, bringt Nintendo eine Fotosafari für die Switch. Kleinwildjäger Hannes hat sich auf die Pirsch begeben, um im Test seine Eindrücke der Knipserei festzuhalten. Doch im neuen Heft findet ihr nicht nur unseren ausführlichen Test zu New Pokémon Snap für die Nintendo Switch, sondern zusätzlich auch noch einen Hintergrundartikel zum Thema Pokémon-Sammelkarten. Wie funktioniert das Geschäft mit den Karten, was sind mögliche Gefahren (nicht nur) für Kinder?

Outriders, Life is Strange 3, Nier Replicant und mehr

Wie gewohnt haben wir auch wieder jede Menge ausführliche Previews und Tests zu aktuellen Spielen im Heft. So klären wir etwa auf sechs Seiten, was der Loot-Shooter Outriders taugt und ob er sich möglicherweise sogar für Solospieler lohnen könnte.

Außerdem findet ihr eine ausführliche Preview zum nächsten Teil der gefeierten Life-is-Strange-Reihe sowie den Test zum Remake eines sehr speziellen, aber unter Fans gefeierten Spiels: Nier Replicant. Erfahrt, ob sich die Neuauflage für Fans und Einsteiger lohnt oder eher zum alten Eisen gehört.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Hot Wheels Unleashed

Preview: Gamedec

Test: Disco Elysium

Report: Die geheime Sprache der Open World

Report: Die Free2Play-Abzocke

