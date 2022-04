Das neue GamePro-Heft 06/2022 - ab 4.5. am Kiosk

Gruselig, blutig, lustig ... und etwas ärgerlich

Humor und Horror sind ein dynamisches Duo. Sie passen so gut zusammen wie Erdnussbutter und Schokolade. Kettensäge und Zombies. Killer und Maske. Wir widmen dem Thema in der neuen GamePro die Titelstory. Neben einem Special zu Horror und Humor erwarten euch Previews zu kommenden Horrortiteln wie The Quarry und Evil Dead: The Game, ein Test zu House of the Dead: Remake sowie eine große Vorschaustrecke auf potenzielle kommende Horror-Hits.

Auch für mich gab es übrigens kurz nach dem Versand dieser Ausgabe zur Druckerei ein ganz persönliches Horror-Erlebnis: Während im Heft und in meiner Preview noch die Rede davon ist, dass die USK dem Evil-Dead-Spiel die Freigabe verweigerte, wurde die 18er-Kennzeichnung plötzlich in der USK-Datenbank gelistet. Peinlich. Tja, jetzt sind die Seiten gedruckt, Änderung anders als bei Online-Texten nicht mehr möglich. Hätte man da nicht vorher nachhaken können, fragt ihr? Das Problem dabei ist, dass die USK keine Auskunft zu laufenden Freigabeprozessen erteilen darf. Ich hoffe aber, ihr habt trotzdem Spaß mit unserer Horror-Titelstory.

Storys in Spielen

Es gibt Leute, die total auf gut erzählte Geschichten in Spielen stehen, und solche, die gar keine Lust auf Story haben und einfach nur rumballern wollen und jede Zwischensequenz wegdrücken. Dabei sind Geschichten immens wichtig. In unserer Artikelstrecke zum Thema reden wir mit Autoren und Spieleentwicklern darüber, was gute Storys ausmacht und wie sie entstehen. Und gute Charaktere natürlich auch, denn die Erschaffung einer Figur mit all ihren Hintergründen und ihrer Persönlichkeit gehört zum Geschichtenschreiben zwingend dazu.

Making of Spec Ops: The Line

Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vor vielen Jahren mal Spec Ops: The Line gespielt habt, ist eher gering. Das Spiel des deutschen Entwicklerstudios Yager ist seinerzeit nämlich gnadenlos gefloppt. Und das ist schade, denn der Shooter für PlayStation 3 und Xbox 360 ist ganz schön tiefgründig und intelligent. Aber wer weiß, vielleicht bekommt ihr Lust drauf, wenn ihr unser großes Making of Spec Ops: The Line lest, und gebt dem Spiel eine Chance. Nicht nur die Gefechte in der Wüste sind nämlich spannend, sondern auch die Entstehungsgeschichte des Werks, die wir in Interviews mit damals Beteiligten rekonstruiert haben.

Tiny Tina's Wonderlands, Weird West, Shadow Warrior 3 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Test schauen wir uns an, was Tiny Tina's Wonderlands auf dem Kasten hat. Der abgedrehte Rollenspiel-Shooter ist schrill, irre, aber auch gut.

Ebenfalls rollenspielig geht es in Weird West zur Sache, allerdings mit Cowboys und Monstern statt Drachen und Einhörnern. Wer Desperados mochte, sollte einen Blick riskieren.

Und dann haben wir noch den Ninja Wang zu Gast, der es im Shooter Shadow Warrior 3 mit ekligen Biestern und schlüpfrigen Witzchen aufnimmt.

Außerdem im neuen Heft

Test: Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

Special: Zusammen spielen

Special: Biomutant ist mein Chicken McNugget

Special: Elden Ring: Die dramatische Geschichte von Radahn

Special: Cthulhu in Fallout

über 140 Minuten Video auf DVD

