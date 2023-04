Das neue GamePro-Heft 06/2023 - ab 3.5. am Kiosk

GamePro 06/23 mit großer Titelstory zu Star Wars Jedi: Survivor. Direkt zum günstigen Mini-Abo!

Besser als Disneys Serien?

In einer Zeit, in der Star Wars primär in (meist schlecht geschriebener) Serienform bei Disney+ auftaucht, könnte das Spiel Star Wars Jedi: Survivor den Fans genau das geben, was sie beim Bezahlsender nicht bekommen: spannende Unterhaltung mit einer gut geschriebenen Story. Und das ausgerechnet vom immer wieder gern gescholtenen Publisher Electronic Arts.

Ich selbst habe mich als Star-Wars-Fan der sozusagen "ersten Stunde" (Jahrgang 1977!) nach einigen Folgen "The Book of Boba Fett" endgültig aus dem Disney-Zirkus ausgeklinkt. Und es scheint, als würde ich mit Jedi: Survivor genau das bekommen, was mir vom Mäusekonzern versagt bleibt: Eine spannende Geschichte in einer weit, weit entfernten Galaxis. Keine Ahnung, wie's euch geht, aber ich freue mich auf das Spiel. Und das noch umso mehr, nachdem ich unsere aktuelle Titelstory dazu gelesen habe. Hier scheint endlich wieder gutes Star-Wars-Futter auf uns zuzukommen.

In der Titelstory beschäftigen wir uns mit der Fortsetzung des Star-Wars-Abenteuers.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mir persönlich war in Breath of the Wild zu wenig klassisches Zelda drin. Obwohl ich es durchgespielt habe, verspüre ich keinen Drang, in die offene Spielwelt zurückzukehren. Der Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnte mich aber meine Meinung ändern lassen, wenn ich mir all die Neuerungen so ansehe, die wir in der letzten Preview vor Release des Spiels zusammengetragen haben. Hier dürfte etwas ganz Großes auf Switch-Besitzer zukommen - und auch Breath-of-the-Wild-Muffel sollten sich vielleicht ein Herz fassen und sich das Spiel ansehen.

Kurz vor Release werfen wir noch einmal einen Blick auf das neueste Zelda-Spiel.

FMV-Railshooter

Als in den 90er-Jahren die CD-ROM an den Start ging, hatte man im Vergleich zu herkömmlichen Modulen plötzlich so viel Speicherplatz zur Verfügung, dass man in einem logischen Schritt ausufernde Filmszenen auf die Datenträger packte, um die Spiele auszuschmücken. Der nächste logische Schritt war, Spiel und Film zu vereinen - die Full-Motion-Video-Railshooter waren geboren! In unserem Special befassen wir uns mit dem im Nachhinein betrachtet ziemlich kurzlebigen Phänomen und gehen der Frage nach, was die Faszination dieser meist ziemlich trashigen Werke ausmacht.

Mehr 90er-Jahre geht nicht! Rail-Shooter mit Full Motion Video waren damals der heiße Scheiß.

Atlas Fallen, Dead Island 2, Bayonetta Origins und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. In der Preview zu Atlas Fallen berichten wir von unseren Erfahrungen mit dem kürzlich verschobenen Wüsten-Souls-like.

Im Test zu Dead Island 2 lest ihr, ob das Zombie-Gemetzel nach all den Jahren Entwicklungshölle tatsächlich was taugt.

Im März ist uns doch tatsächlich Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon durchs Netz geflutscht! In der aktuellen Ausgabe holen wir den Test des ungewöhnlichen Prequels nach.

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Dune: Awakening

Test: Forza Horizon 5: Rally Adventure

Test: Anno 1800

Report: Cybergrooming

über 120 Minuten Video auf DVD

