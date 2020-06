Das neue GamePro-Heft 08/2020 - ab 1.7. im Handel

Eine Frage bewegte die GamePros diesen Monat ganz besonders: Ist es eine Kaffeemaschine, ein Turmventilator oder ein Router? Ja, das Design der PlayStation 5 ist ungewöhnlich, doch wie ihr in unserer Titelstory erfahrt, ist es auch extrem funktional.

Neben allen wissenswerten Infos zur Konsole lest ihr aber auch unsere Eindrücke zu zeitgleich angekündigten Spieleknallern wie Horizon 2: Forbidden West, Resident Evil: Village oder Ratchet & Clank: Rift Apart. Zudem erfahrt ihr, welche der Spieleankündigungen unsere Redakteure persönlich ganz besonders gefreut haben.

Rachsüchtiges Kunstwerk

Größtes Thema in diesem Heft ist neben der PlayStation 5 aber natürlich Naughty Dogs Rache-Epos The Last of Us Part 2. Das Spiel setzt nicht nur technisch Maßstäbe, sondern zeigt auch erzählerisch eine erstaunlich erwachsene Seite unseres Lieblings-Hobbys.

In unserem XXL-Test gehen wir auf acht (!) Seiten der Frage nach, was das unglaublich brutale Spiel um Endzeitheldin Ellie so besonders macht, was es mit uns als Spieler eigentlich anstellt - und ob die Gewaltdarstellung anders wirkt als bei Mortal Kombat 11 & Co.

Find Your Next Game

Die Aktion "Find Your Next Game" kommt auf der Website richtig gut bei euch an, entsprechend greifen wir die Vorschau auf kommende Highlights auch im Heft auf und bieten euch spannende Previews zu zukünftigen (und auch nicht ganz so fernen) Spiele-Hits.

Resident Evil 8, Horizon 2, X-Wings und mehr

Die Vorschaustrecke im aktuellen Heft hat es in sich: Neben ersten Previews zu Resident Evil 8 und Horizon 2 erfahrt ihr auch mehr zum neuen Sternenkriegs-Spiel Star Wars Squadrons, das euch sogar per PSVR direkt ins Cockpit der Rebellen- und Imperiums-Raumjäger verfrachtet.

Doch nicht nur durch die Weiten des Alls wird gerast, auch die ungleich enger gefassten Rennstrecken dieser Welt warten auf euren Besuch: In der Preview zu Project Cars 3 haben wir alle Infos zum kommenden Edel-Rennspiel zusammengefasst.

Test zum Mech-Shooter Disintegration

Hunde in Videospielen: Sind die Vierbeiner in anderen Spielen auch so gefährlich wie in The Last of Us 2?

Das Cyberpunk-Rollenspiel Shadowrun (Mega Drive) zieht in unsere Retro Hall of Fame ein

