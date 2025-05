Xbox-SSD jetzt günstig wie nie im Angebot: 1TB Speicher durch Gutschein zum Top-Preis abstauben!

So günstig wie jetzt gab es die offizielle Seagate SSD-Speichererweiterungskarte mit 1TB laut Vergleichsplattformen noch nie.

Durch eine Gutschein-Aktion bei eBay könnt ihr euch gerade die offizielle Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series X und S zum Top-Preis im Angebot schnappen! Nutzt ihr den Code TECHNIK25, bekommt ihr die schnelle SSD dort in der Version mit 1TB laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor. Hier findet ihr den Deal:

Verkäufer ist Saturn, über die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also keine Gedanken zu machen. Laut Angaben auf der Produktseite ist die verfügbare Menge an Xbox-SSDs übrigens eng begrenzt. Es ist jedoch gut möglich, dass Saturn im Laufe der Aktion noch einmal weitere Exemplare nachlegt. Außerdem findet ihr das Angebot alternativ auch bei MediaMarkt über eBay.

Durch den Gutscheincode TECHNIK25 könnt ihr übrigens noch viele weitere Gaming- und Technik-Deals günstig abstauben, darunter etwa Controller und Konsolen wie die PS5 Pro und Nintendo Switch OLED. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Was taugt die Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox?

Die Seagate Speichererweiterungskarte braucht ihr nur außen in die Xbox Series X oder S einzustecken und könnt sie sofort verwenden.

Es gibt nur zwei offizielle SSD-Speichererweiterungskarten für Xbox Series X und S, nämlich die Seagate-SSD aus dem Angebot und die WD Black C50. Beide liegen preislich eng beieinander und auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit ungefähr gleichauf. Die beiden Xbox-SSDs laden eure Spiele in etwa so schnell wie die intern in der Konsole verbaute SSD. Es macht also kaum einen Unterschied, welche SSD ihr kauft und ob ihr eure Spiele intern oder extern installiert.

Die offiziellen Xbox-Speichererweiterungskarten sind viel einfacher zu installieren als beispielsweise PS5-SSDs. Ihr braucht die Xbox-SSDs nur in den dafür vorgesehenen Slot außen an der Konsole einzustecken und könnt den Speicherplatz dann sofort nutzen. Auch über solche Dinge wie eine zusätzliche Kühlung braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, die Speichererweiterungskarten sind optimal für die Xbox-Konsolen ausgestattet.