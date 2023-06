Das neue GamePro-Heft 08/2023 - ab 5.7. am Kiosk

GamePro 08/23 mit großer Titelstory zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Direkt zum günstigen Mini-Abo!

Phantom Liberty ist so viel mehr als ein DLC!

In unserer aktuellen Titelstory schreibt sich Heiko Klinge auf sagenhaften zehn Seiten die Begeisterung über Cyberpunk 2077: Phantom Liberty von der Seele. Und an der Seitenzahl seht ihr auch schon, dass der DLC viel mehr ist als nur ein simpler DLC. Die an "John Carpenter's Die Klapperschlange" angelehnte Story um die Befreiung der Präsidentin aus den Händen von Terroristen ist nur der Aufhänger für eine Vielzahl von technischen wie spielerischen Neuerungen, die auch dem Hauptspiel zugute kommen.

Es ist eine ziemlich große Verwandlung, die Cyberpunk 2077 seit dem katastrophalen Zustand bei Veröffentlichung durchgemacht hat. Viele Updates brachten viele Verbesserungen, und Phantom Liberty ist nun sozusagen das Sahnehäubchen auf dem leckeren Dessert, das CD Projekt aus einem unappetitlichen Scherbenhaufen gezaubert hat. Ich bin sicher, wenn ihr Heikos Artikel gelesen habt, hat sich seine Begeisterung auf euch übertragen, und ihr verspürt plötzlich Lust, in die Cyberpunk-Welt einzutauchen - ob noch einmal oder ganz frisch.

In der Titelstory lest ihr alles zum Mega-DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Mortal Kombat 1

Aber nicht nur Heiko darf diesen Monat seine Begeisterung zu Papier bringen, auch ich habe mich über eins meiner Lieblingsthemen ausgelassen: Mortal Kombat 1 wurde endlich offiziell enthüllt, und da lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, meine Gedanken zum zwölften Teil der Mortal-Kombat-Reihe mit euch zu teilen. Was hat die "1" im Titel zu bedeuten? Was sind Kameos? Und wie wird sich das Kampfsystem ändern?

In der Preview zum kommenden Splatter-Prügler Mortal Kombat 1 wird's blutig!

Starfield

Auch zu Bethesdas ambitioniertem SciFi-Rollenspiel der Kategorie "Mammut" gibt es Neues zu berichten. In unserer großen Preview erfahrt ihr die wichtigsten Neuigkeiten zum heiß ersehnten Xbox-Exklusivtitel, der nach langer Entwicklungszeit noch dieses Jahr erscheinen soll. Zum Beispiel, was euch auf den über 1.000 Planeten erwarten kann, wie der Raumschaiff-Baukasten funktioniert oder, ganz wichtig, ob der Hauptcharakter möglicherweise Magie nutzen kann - in Star Wars funktioniert das ja schließlich auch!

Details und eine Analyse zu Starfield findet ihr in unserer großen Vorschau.

Star Wars Outlaws, Final Fantasy 16, Avatar: Frontiers of Pandora und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. In der Preview zu Star Wars Outlaws lest ihr, wie Ubisoft das Sternenkriegsuniversum in eine Open World verfrachten will.

Im großen Test zu Final Fantasy 16 muss das japanische Rollenspiel zeigen, ob Echtzeitkämpfe und blutrünstige "Game of Thrones"-Atmosphäre wirklich mit der Reihe harmonieren.

Und die Preview zu Avatar: Frontiers of Pandora bringt endlich Licht in das ambitionierte Open-World-Spektakel, das Ubisoft zusammen mit James Cameron entwickelt.

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Assassin's Creed Mirage

Test: Diablo 4

Preview: Shadow Gambit: The Cursed Crew

Test: Street Fighter 6

über 100 Minuten Video auf DVD

