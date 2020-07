Das neue GamePro-Heft 09/2020 - ab 5.8. im Handel

Micha im Cyberpunk-Fieber: Warum eine simple Preview schreiben, wenn man auch eine 24-seitige Abhandlung über die ersten Spielstunden in Cyberpunk 2077 haben kann? Genau diese Frage stellte sich Michael Graf, als er seinen Artikel zum neuen Spiel der Witcher-Macher verfasste.

Ja, das sind eine ganze Menge Buchstaben. Doch keine Angst, ihr braucht keine Cyber-Implantate, um beim Lesen wach zu bleiben, denn die riesengroße Titelstory versprüht genau die Gefühle, die Micha beim Spielen hatte: Spannung, Begeisterung und den Wunsch nach mehr.

Geist mit scharfer Klinge

Die PlayStation 5 wirft ihre Schatten voraus: Mit Ghost of Tsushima erscheint das letzte große Exklusivtitel für die PlayStation 4. Im großen Test wagen wir uns als Samurai Jin in die Open World des japanischen Mittelalters, um zu schauen, ob Sony sich das Beste bis zum Schluss aufgehoben hat.

Neben dem Test zu Sucker Punchs detailverliebtem Schwertkampfabenteuer kommen wir aber auch unserem Bildungsauftrag nach: Im zugehörigen Special erklären wir, was es mit den historischen Hintergründen der Mongoleninvasion Japans auf sich hat.

Kontroverses Meisterwerk

Naughty Dogs PS4-Exklusivtitel The Last of Us Part 2 hat ohne Frage eingeschlagen wie eine Bombe. Doch die Meinungen der Fans gehen auseinander. In unserer Schwerpunktstrecke widmen wir uns dem Thema und analysieren völlig subjektiv Stärken und Schwächen.

Far Cry 6, Watch Dogs Legion und Assassin's Creed Valhalla

Die Vorschaustrecke im aktuellen Heft wird zwar von Michas Cyberpunk-Epos etwas eingeengt, doch mit Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion haben wir zwei Angespielt-Artikel zu heiß erwarteten Ubisoft-Krachern im Angebot.

Und nicht nur das: In der Preview zu Far Cry 6 erfahrt ihr erste Details zur Fortsetzung der Shooter-Serie, die wir unter anderem "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito, der in Far Cry 6 den Bösewicht spielt, im Interview entlocken konnten.

