Das neue GamePro-Heft 09/2021 - ab 4.8. am Kiosk

Im August zeldat es sehr.

Ich bin mit den Zelda-Spielen aufgewachsen, die nach der klassischen Formel funktionieren: Held findet in Dungeons neue Items, die ihm bisher verschlossene Wege öffnen, und kämpft sich so bis zum Endboss vor, um Hyrule zu retten. Entsprechend dauerte es etwas, bis ich mich mit Breath of the Wild anfreunden konnte. Doch für viele Spieler gehört das Switch-Abenteuer zu den ganz großen Ausnahmetiteln. Und da verwundert es kaum, dass eine Fortsetzung in der Mache ist.

In unserer Preview zum bisher noch namenlosen Nachfolger schauen wir uns an, was Nintendo aus dem Vorgänger lernen kann, welche Spielelemente hinzukommen und ob man eventuell endlich auch mal in die Haut von Prinzessin Zelda schlüpfen darf. Oh, und für alte Säcke wie mich gibt's gleich im Anschluss einen Test des HD-Remasters zum klassischeren The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Zombies in offener Spielwelt

Techlands Zombie-Parkour-Spiel Dying Light steht nach wie vor auf dem Index für jugendgefährdende Medien. Nichtsdestotrotz hat sich das Spiel so gut verkauft, dass seit einiger Zeit ein Nachfolger in Entwicklung ist, der noch dieses Jahr erscheinen soll. Auch in Deutschland? Das bleibt abzuwarten, ist wegen geänderter Prüfkriterien von USK und BzKJ (das ist der fancy neue Name der BPjM) aber wahrscheinlich.

Wir haben direkt mit den Entwicklern geredet und sie auf Dinge wie die offene Spielwelt, Entscheidungen, technische Weiterentwicklung und mehr angesprochen. Einige Dinge bleiben zwar nach wie vor geheim, doch im riesigen Interview finden sich zahlreiche interessante Fakten rund um das Open-World-Zombiespiel.

Jetzt GamePro testen

Neue Minikonsole von Sega

Dass ich ein alter Sack bin, habe ich oben schon erwähnt. Und genau deshalb freue ich mich immer, wenn Minikonsolen mit uralten Klassikern erscheinen, die mich in meiner Kindheit begleiteten. Geht euch vielleicht sogar ähnlich. Automatenspiele hatten immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, und deshalb war ich sehr gespannt auf Segas Astro City Mini. Ob der kleine Arcade-Automat mich im Test wirklich mitreißen konnte, erfahrt ihr im Technikteil dieser Ausgabe.

Zum GamePro-Miniabo

Battlefield 2042, Metroid Dread, Monster Hunter Stories 2 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Da ist zum Beispiel die Preview zum Portal-Modus des Multiplayer-Shooters Battlefield 2042.

Oder wie wär's mit Metroid Dread? In der Vorschau erklären wir, warum die Rückbesinnung auf 2D eine gute Überbrückung bis Metroid Prime 4 werden könnte.

Und dann ist da natürlich noch der Test zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Capcom zeigt uns eine völlig andere Seite des Monster-Hunter-Universums - Ungeheuer aufziehen statt abschlachten lautet die Devise. Aber macht das auch vergleichbar viel Spaß?

Außerdem im neuen Heft

Preview: Eldest Souls

Test: Legend of Mana

Technik: Valve Steam Deck

Report: Ausgelagerter Crunch

Special: Deutsche Spiele im Ausland

150 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Miniabo oder im Jahresabo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

Jetzt GamePro testen

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Dreimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 8,97€ statt 17,97€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile:

Über 50% sparen im Vergleich zum Kiosk

Versandkostenfreie Lieferung vor Kiosktermin

Alles Wichtige zu PlayStation, Xbox und Nintendo Switch einmal im Monat zum Schmökern

Keine Ausgabe verpassen

Zum GamePro-Miniabo