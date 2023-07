Das neue GamePro-Heft 09/2023 - Ab 2.8. am Kiosk

GamePro 09/23 mit großer Titelstory zu Marvel's Spider-Man 2. Direkt zum günstigen Mini-Abo!

Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can!

Nun ja, die Textstelle aus dem bekannten Intro-Song der klassischen Cartoonserie ist vielleicht nicht ganz wörtlich zu nehmen - ich kann mich nicht erinnern, dass Spidey Netze aus dem Hintern spinnt oder Gegner durch eine Giftinjektion innerlich in Brei verwandelt -, aber wir wollen mal nicht kleinlich sein und uns lieber über den Ohrwurm freuen, den die Zeile gerade in unseren Kopf gesponnen hat. Mit diesem imaginären Soundtrack liest sich die Titelstory der neuen GamePro zu Marvel's Spider-Man 2 auch gleich noch viel spannender.

Und spannend ist natürlich auch der Inhalt des Spiels, zu dem wir Infos direkt von den beiden Game Directors bekommen haben. Wenn ihr also mehr über die neuen Mechaniken und Figuren des PlayStation-5-exklusiven Spiels erfahren wollt, kann ich euch unsere große Preview nur wärmstens ans Herz legen. Einige Fragen wie "Wer ist Venom im Spiel, wenn nicht Eddie Brock?" oder "Woher kommt der Symbiont im Spieleuniversum?" werden allerdings bis zur Veröffentlichung warten müssen, denn das sind Geheimnisse, die man uns noch nicht verraten wollte.

In der Titelstory erfahrt ihr viele neue Details zu Marvel's Spider-Man 2.

Alan Wake 2

Ebenfalls ein ganz heißes Eisen ist der Multiplattform-Nachfolger eines einstigen Xbox-Exklusivspiels Alan Wake 2. Wir konnten uns das neue Abenteuer des wehrhaften Schriftstellers anschauen und erklären in der Preview, was sich im deutlich stärker am klassischen Survival-Horror orientierten Spielverlauf ändert und was es mit der neuen Figur der FBI-Agentin Saga Anderson auf sich hat. Eins ist auf alle Fälle klar: Entwickler Remedy hat viele Fehler des ersten Teils identifiziert und grundlegend überarbeitet.

Dei Preview zu Alan Wake 2 bringt (Achtung, Flachwitz) Licht ins Dunkel.

Der Zustand der deutschen Games-Branche

Der Herr der Ringe: Gollum hat nicht nur die Frage aufgeworfen, ob der Großteil der deutschen Studios fähig ist, funktionierende Action-Adventures zu entwickeln, sondern auch das Aus für die Entwicklungsabteilung von Daedalic herbeigeführt. Da stellt sich doch die Frage, wie es um den Rest der Branche in Deutschland bestellt ist. In unserem Report beschäftigen wir uns mit diesem Thema und dröseln außerdem auf, was es mit Fördergeldern der Regierung auf sich hat beziehungsweise wie wichtig sie für den Spielestandort Deutschland sind.

Wie ist es um die deutsche Games-Branche bestellt? Uns großer Report gibt Aufschluss.

Spieleverfilmungen, Pikmin 4, Armored Core 6 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. In unserem Special zu Spieleverfilmungen lest ihr, was derzeit alles in der Mache ist, und obendrauf gibt's noch ein Interview mit Merle Dandridge aus HBOs Serie zu The Last of Us.

Im Test zu Pikmin 4 für die Nintendo Switch wird es knuffig: Wir klären, ob die Fortsetzung das Niveau der tollen Vorgänger hält.

Und wer mal wieder ein wenig Mech-Action braucht, wird im neuen Heft mit der Preview zu Armored Core 6: Fires of Rubicon ebenfalls auf seine Kosten kommen.

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Immortals of Aveum

Preview: Payday 3

Test: AEW: Fight Forever

Special: Schriftarten in Spielen

über 100 Minuten Video auf DVD

