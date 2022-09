Das neue GamePro-Heft 10/2022 - ab 7.9. am Kiosk

Ist das echt schon so lange her?

Kneif mich mal jemand! 20 Jahre ist es jetzt schon her, dass ich aus dem beschaulichen kleinen Kuhkaff in der Nähe von Frankfurt nach München zog, um an einem neuen Spielemagazin mitzuarbeiten. Perspektive: Schauen wir mal, ob's was wird! Damals hätte sich wohl keiner träumen lassen, dass GamePro auch nach 20 Jahren noch quicklebendig sein würde - auch wenn sich die Prioritäten etwas verschoben haben. War die Website seinerzeit eher ein Nebenprodukt zum Heft, ist sie mittlerweile zum erfolgreichen Hauptfokus geworden. Doch das bedeutet nicht, dass die Print-GamePro zum Altpapier gehört. Nach wie vor arbeiten wir jeden Monat die aktuellen Themen der Spielewelt auf und liefern dazu interessante Specials und Reports im Magazinteil.

Unser Jubiläum haben wir dazu genutzt, einfach mal ein riesengroßes Special zur GamePro selbst zu machen und es ganz unverschämt aufs Cover zu packen. Ja, wir feiern uns selbst. Das ist normalerweise nicht unsere Art, sollte aber zum 20-jährigen Jubiläum mal erlaubt sein. Neben einem Rückblick auf 20 Jahre in der Spielebranche erwarten euch Artikel aktueller und ehemaliger Redaktionsmitglieder. So schildert etwa GamePro-Gründer Gunnar Lott die turbulenten Anfänge der Marke, und Benny hat sich zudem durch über 200 Ausgaben gewühlt, um die besten und miesesten Spiele zusammenzusuchen. Und obendrauf gibt's noch ein schickes doppelseitiges Poster mit allen GamePro-Covern auf der einen und einem coolen Motiv zu Gun Grave G.O.R.E. auf der anderen Seite. Nur die Geburtstagstorte müsst ihr euch denken, denn so sehr wir uns auch angestrengt haben, es gab keine praktikable Möglichkeit, jedem Heft einen Kuchen beizulegen.

Dead Island 2

Totgesagte leben bekanntlich länger. Ein gutes Beispiel dafür ist Dead Island 2, das nach einer mehrjährigen Odysse durch mehrere Entwicklerstudios und zwischenzeitlich kompletter Funkstille überraschend in spielbarer Form auf der gamescom präsentiert wurde. Wir haben uns das Zombiespektakel natürlich angeschaut und verraten euch im Preview-Artikel, ob sich das lange Warten schließlich doch noch auszahlen könnte. Immer vorausgesetzt natürlich, die ultrablutige Splatter-Orgie schafft es durch die Altersprüfung der USK!

Darf Ubisoft das?

Im September will Ubisoft die Server mehrerer Spiele abschalten und euch dadurch die Möglichkeit nehmen, im Multiplayer zu zocken. Aber auch Kauf und Download von DLCs sowie unter Umständen der Kauf oder gar Start des jeweiligen Spiels selbst werden dadurch eingeschränkt. In unserem Report beleuchten wir zusammen mit einem Experten die Rechtslage und beantworten die Frage: Darf Ubisoft das?

Saints Row, As Dusk Falls, Thymesia und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im großen Test fühlen wir Saints Row auf den rebooteten Zahn und klären, ob weniger Wahnsinn mehr Spielspaß bedeutet.

Ebenfalls im Testteil wartet As Dusk Falls auf euch. Das Krimi-Drama beeindruckt mit einer fantastischen Story, die bereits jetzt zu den besten dieses Spieljahres zählt.

Und schließlich haben wir auch noch den Test zu Thymesia im Angebot. Das Action-Rollenspiel wandelt in den Spuren von Bloodborne - ob es die großen Fußstapfen auch ausfüllen kann, muss sich zeigen.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Tactics Ogre Reborn

Preview: A Plague Tale: Requiem

Preview: The Invincible

Test: Cult of the Lamb

Test: Forza Horizon 5: Hot Wheels

zwei Stunden Video auf DVD

