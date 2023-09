Das neue GamePro-Heft 10/2023 - Ab 6.9. am Kiosk

GamePro 10/23 mit großer Titelstory zu Starfield. Direkt zum günstigen Mini-Abo!

Der Weltraum. Unendliche Weiten.

Nein, dies sind nicht die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, sondern eure eigenen! In Bethesdas Starfield werdet ihr selbst zu Weltall-Pionieren und erforscht Welten, die noch kein Mensch zuvor betreten hat. 1.000 Planeten verspricht der Entwickler, und das kann gerade zu Anfang vielleicht ein wenig überfordern. In unserer Titelstory geben wir euch deshalb passend zum Release-Termin des Spiels ein wenig Einstiegshilfe für das intergalaktische Abenteuer.

Für einen kompletten Test des Mammutspiels hat es aufgrund unserer Deadlines leider nicht gereicht, den Test findet ihr aber natürlich hier auf der Website. Falls ihr zu den mutigen Weltraumpionieren zählt, die sich in das Rollenspiel verbeißen wollen, lasst mich euch noch unser Sonderheft GameStar Black Edition: Starfield ans Herz legen. Zu bekommen im Zeitschriftenhandel oder direkt hier im Shop. Unsere Guides helfen euch garantiert bei der Erforschung des Starfield-Weltraums.

In der Titelstory erfahrt ihr viele neue Details zu Marvel's Spider-Man 2.

Atlas Fallen

Im Testteil findet sich ein ambitioniertes Projekt aus Deutschland, das zu Unrecht gerade ein wenig untergeht. Das Wüstenrollenspiel Atlas Fallen beeindruckt mit Größe, einer atemberaubend schönen Welt und spannender Story. Damit nicht genug bietet euch Entwickler Deck 13 die Möglichkeit, das Spiel im Koop zu erleben, was für große Rollenspiele keine Selbstverständlichkeit ist. Schnappt euch also einen Mitspieler, surft über den Wüstensand und erlegt fiese Bosse - gerade im Hinblick auf die aktuelle Verschiebung des Films "Dune 2" auf März 2024 ist das Spiel vielleicht sogar ein kleiner Trost für sandaffine Filmfans.

Im Testteil erwartet euch mit Atlas Fallen ein ambitioniertes Action-Rollenspiel aus Deutschland.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Ich persönlich mag japanische Kampfroboter nicht erst seit Mobile Suit Gundam sehr gern. Auch die Elden-Ring-Macher From Software teilen meine Leidenschaft und haben nach Jahren des Dornröschenschlafs eine der größten Mech-Serien wiederbelebt. Armored Core 6: Fires of Rubicon bietet euch tolle Action, modifizierbare Kampfmaschinen und natürlich From-Software-typisch beinharte Bosskämpfe. Im Test zeigt sich, dass das Konzept auch viele Jahre nach dem letzten Teil für PS3 und Xbox 360 noch wunderbar funktioniert.

Armored Core 6 zeigt, dass From Softwares Kampfmechs noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Lords of the Fallen, Shadow Gambit, GTA 4 (!) und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. In der Preview zu Lords of the Fallen lest ihr, wie Entwickler Hexworks das eher mäßige Souls-like mit moderner Technik und famoser Spielbarkeit erfolgreich rebooten will.

Im Test zum deutschen Taktikspiel Shadow Gambit: The Cursed Crew untersuchen wir, ob Piraten und Echtzeittaktik wirklich zusammenpassen.

Und im Magazinteil würdigen wir das von allen GTA-Teilen wohl am wenigsten geliebte GTA 4 mit einem Artikel, der seine Bedeutung bis heute hervorhebt.

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Path of Exile 2

Preview: The Crew: Motorfest

Test: The Valiant

Test: Red Dead Redemption

über 100 Minuten Video auf DVD

