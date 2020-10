Das neue GamePro-Heft 11/2020 - ab 7.10. am Kiosk

Ach, die PlayStation 5 ... obwohl die Konsole derzeit überall ausverkaufter ist als überhaupt möglich, begleitet sie uns im Vorfeld des Releases monatlich als ganz großes Thema im Heft. Nachvollziehbar, denn ihr wollt ja schließlich alles darüber wissen - auch wenn ihr vielleicht nicht zu den Glücklichen gehört, die sich im Vorverkauf eine sichern konnten.

Deshalb haben wir für unser Coverthema alle Informationen, die wir bislang zu Sonys Next-Gen-Hardware haben, in einem Artikel gesammelt. Ist ja neben "Was ist letzte Preis?" nicht ganz unwichtig zu wissen, welche Anschlüsse die Konsole hat, was dieses 3D Audio eigentlich ist oder welche Festplatten man als Speichererweiterung dranhängen kann.

Xbox Series X vs. Series S

Aber Sony ist nicht alleiniger Next-Gen-Starter. Microsoft launcht schon eine Woche vor Start der PlayStation 5 die neue Xbox-Generation. Durch zwei unterschiedlich leistungsstarke Modelle gibt's hier Verwirrung, die wir mit einem entsprechenden Technikartikel klären wollen.

Während die Series X derzeit genauso ausverkauft ist wie die PlayStation 5, könnt ihr die Series S noch bequem bestellen. Lest bei uns, ob sich die weniger leistungsstarke Hardwareversion nicht vielleicht sogar eher für euch lohnen könnte als die teurere Series X.

Jetzt GamePro testen

Remakes und Remaster

Ob Tony Hawk, Demon's Souls, Super Mario oder Mafia - Remakes und Remaster populärer Spiele (und auch weniger populärer Titel, wenn man etwa Kindoms of Amalur: Re-Reckoning bedenkt) sind ein wichtiges Thema. In unserem Hintergrundartikel gehen wir der Frage nach, warum das Geschäft mit den alten Kamellen sich für die Hersteller überhaupt lohnt und welche Arbeit in Remakes und Remaster gesteckt wird.

Zum GamePro-Miniabo

Demon's Souls, Final Fantasy 16, Spider-Man, Dragon Age 4 und mehr

Wie gewohnt haben wir wieder jede Menge Previews zu sehnlichst erwarteten Spielen im Angebot. Darunter unter anderem das PS5-Remake zu Demon's Souls, der kommende Rollenspielkracher Final Fantasy 16 und das Superheldenabenteuer Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Zu Biowares Dragon Age 4 haben wir sogar eine 6-seitige Riesen-Preview am Start, in der wir alle Infos bündeln, die es dazu bisher gibt, und unsere eigenen Überlegungen darüber anstellen, wer wo und wann in dem Rollenspiel agieren könnte.

Außerdem im neuen Heft

Preview zu Call of Duty Black Ops: Cold War

Hinter den Pixeln: Gruselige Glitches

Wonderboy in Monster World zieht in unsere Retro Hall of Fame ein

über 120 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Miniabo oder im Jahresabo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

Jetzt GamePro testen

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Zweimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 7,50€ statt 11,00€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile:

Über 30% sparen im Vergleich zum Kiosk

Versandkostenfreie Lieferung vor Kiosktermin

Alles Wichtige zu Playstation, Xbox und Nintendo Switch einmal im Monat zum Schmökern

Keine Ausgabe verpassen

Zum GamePro-Miniabo