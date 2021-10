Das neue GamePro-Heft 11/2021 - ab 6.10. am Kiosk

Im Oktober herrscht Weltuntergangsstimmung.

Was? Schon wieder Weltuntergang? Hatten wir das nicht im berüchtigten Jahr 2020? Nein, hier ist natürlich von einem anderen Weltuntergang die Rede: Unser liebster grimmiger Grieche Kratos zieht im hohen Norden gegen die Götterwelt zu Felde und löst damit wohl den Ragnarök, den nordischen Weltuntergang, aus. Klingt wie ein Ikea-Regal? Keine Angst, in unserem Artikel zum neuen God of War klären wir euch über die Hintergründe ausführlich auf.

Das Ganze soll aber keine trockene Geschichtsstunde sein, und deshalb sinnieren wir selbstverständlich auch, wie die nordischen Sagen in Kratos' Abenteuer reinspielen könnten, welche Verbindungen durch die ersten Spielszenen offenbart wurden und welche Rolle Kratos' Adoptivsohn Atreus spielen könnte. Da ist natürlich viel Orakeln dabei, doch unser freier Autor Dom Schott kennt sich nicht nur mit God of War, sondern auch mit Geschichte aus und ist daher der beste Mann, um Schlüsse zu ziehen und Spekulationen anzustellen.

Horror!

Oktober bedeutet natürlich nicht nur den langsamen Einzug des Winters, sondern auch Geister, Grusel, Halloween. Passend dazu fassen wir zusammen, was wir bisher über das Remake zum Klassiker Dead Space wissen und gehen in unserem ausführlichen Special den Mechaniken und Reizen von Horrorspielen auf den Grund.

Horror- und Spiele-Fan Michael Cherdchupan hat mit Bloober Team über den Spaß am Gruseln geredet und erklärt euch in seinem Report, warum wir uns gerne fürchten, wie wir uns am effektivsten fürchten, und welche Hilfsmittel Spieledesigner nutzen, um das alles so umsetzen zu können, dass ihr im besten Falle danach nicht schlafen könnt.

Elden Ring

Bandai Namco hat lange ein Geheimnis um From Softwares neues Open-World-Souls-like gemacht, für das man sich in Person von George R.R. Martin (Game of Thrones) prominente Autorenunterstützung holte. Endlich gibt es handfeste Infos und Eindrücke zu dem Spiel, die wir euch in unserer großen Preview präsentieren. Dark-Souls-Fan Elena erzählt, wieso ihr euch auf Elden Ring freuen dürft.

Kena: Bridge of Spirits, Forza Horizon 5, SSD-Test und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Mit Kena: Bridge of Spirits gibt es den Test zu einem Spiel, das uns überaus positiv überrascht hat.

In Forza Horizon 5 brettern wir im Sportwagen durch Mexiko. Warum der nächste Teil der Rennspielreihe alle Vorgänger in den Schatten stellen könnte, lest ihr in der Preview.

Und im Hardware-Teil nehmen wir die von Sony empfohlene SSD Western Digital WD_Black SN850 unter die Lupe: Wie schnell ist das Speichermedium? Wie kompliziert ist der Einbau?

Außerdem im neuen Heft

Test: Deathloop

Test: Tales of Arise

Test: Psychonauts 2

Report: Story in Spielen

140 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Miniabo oder im Jahresabo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Dreimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 8,97€ statt 17,97€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile: