Das neue GamePro-Heft 12/2023 - Ab 3.11. am Kiosk

Dieser Klempner ist unzerstörbar!

Ich geb's zu, als Banause belächle ich die 2D-Marios immer ein bisschen. Das sieht halt auf den ersten Blick ein wenig nach Recycling aus. Doch dass ich damit komplett falsch liege, beweist unsere Titelstory zu Super Mario Bros. Wonder für die Switch. Das 2D-Gehopse sprüht nur so vor tollen Ideen, und wer das Spiel als lediglich "ein weiteres" 2D-Mario abtut, macht einen großen Fehler.

Tobi hat sich für den Test mit Wundersamen, frappierend an Benjamin Blümchen erinnernden Mariofanten und dem tollen Multiplayer auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist eine Spielspaßwertung, die zu Recht jenseits der 90 gelandet ist. Auch wenn die Switch dringend ein Update nötig hat, holt Nintendo mit Super Mario Bros. Wonder nochmal alles aus dem kleinen Kasten heraus.

In der Titelstory lest ihr nicht nur den Test zu Super Mario Wonder, sondern erfahrt auch, warum sich der Klempner ständig neu erfindet.

Aufstieg und Fall von Embracer

Die Embracer Group aus Schweden hat in den letzten Jahren so ziemlich alle Spielemarken und Studios aufgekauft, die nicht bei drei auf dem Baum waren. Und dazu genehmigte man sich sogar noch einen US-Comicverlag und die Rechte an J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe". Richtig gelesen, Embracer besitzt den Herrn der Ringe! Ob man sich da nicht ein wenig übernommen hat? Denn das böse Erwachen folgt nun auf dem Fuß, wie ihr in unserem Report lest.

Die Embracer Group hat den Mund reichlich voll genommen und bekommt nun Schluckbeschwerden.

Die Monetarisierung des Early Access

Na, seid ihr auch schon mal in Versuchung gekommen, eine teurere Edition eines Spiels zu kaufen, weil der Publisher exklusiv ein paar Tage früheren Zugang verspricht? Na klar. Wenn man so richtig heiß auf ein Spiel ist, gibt man gerne ein wenig mehr aus, um früher loslegen zu können. Genau darauf spekulieren die Publisher allerdings mit ihrem Monetarisierungsmodell des Early Access. Was früher mal eine Finanzierungsmöglichkeit für kleinere Studios war, verkommt nun zur Geldmacherei. In unserem Special erfahrt ihr mehr dazu.

Mit früherem Zugang zu den neuesten Hits wollen die Publisher kräftig absahnen.

Final Fantasy 7, Spider-Man 2, Sea of Stars und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Wie wär's zum Beispiel mit einer großen Preview zu Final Fantasy 7 Rebirth?

Oder der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft in Spider-Man 2, die in Sachen Spielspaßwertung sogar mit Nintendos Super Mario Wonder gleichzieht?

Aber vielleicht könnt ihr mit dem ganzen neumodischen Kram auch gar nicht so viel anfangen und mögt es lieber retro? Dann ist das klassische JRPG Sea of Stars was für euch!

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Dragon's Dogma 2

Test: Forza Motorsport

Test: EA Sports FC 24

Report: Moderne Oldie-Spiele

über 120 Minuten Video auf DVD

