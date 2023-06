Days of Play 2023: Pulse 3D PS5-Headset und DualSense Ladestation zum Toppreis bei Amazon

Durch die Days of Play gibt's neben Spielen auch PS5-Zubehör günstiger.

Gerade laufen die Days of Play 2023, durch die ihr nicht nur jede Menge Spiele für PS4 und PS5, sondern auch PS5-Zubehör günstiger bekommen könnt. Beispielsweise gibt es bei Amazon 25 Prozent Rabatt auf das Sony Pulse 3D Wireless PS5-Headset, sodass ihr nur noch 74,99€ statt 99,99€ (UVP) bezahlt. Das Angebot gilt für die schwarze, weiße und auch für die Camouflage-Version des Headsets:

Das Sony Pulse 3D gehört ohnehin schon zu den günstigeren Wireless PS5-Headsets auf dem Markt und liefert für seinen Preis eine gute Leistung. Es bietet ein paar Features, die ihr nur bei wenigen anderen PS5-Headsets findet, wie beispielsweise einen Regler für die Game-Chat-Balance.

Sony DualSense Ladestation im Angebot

Die Sony DualSense Ladestation lässt euch zwei Controller gleichzeitig laden.

Der Sony DualSense PS5-Controller selbst ist in den Days of Play Sales leider nicht reduziert, weder bei Amazon noch bei anderen Händlern. Immerhin gibt es aber die offizielle DualSense Ladestation von Sony im Angebot. Diese bekommt ihr 29 Prozent günstiger und somit für 24,99€ statt 34,99€ (UVP):

Die Ladestation bietet Platz für zwei DualSense Controller gleichzeitig und lädt diese genauso schnell auf wie bei der Verbindung mit der PS5 selbst. Alternativ könnt ihr die Ladestation übrigens zum gleichen Preis auch bei MediaMarkt bekommen.

Days of Play: Spiele für PS4 & PS5 im Angebot

Natürlich gibt es zu den Days of Play auch zahlreiche Spiele günstiger.

Während der Days of Play bekommt ihr natürlich auch eine Menge Spiele für PS4 und PS5 günstiger, darunter große Exklusivhits wie God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West und The Last of Us Part 1. Das gilt nicht nur für Amazon, sondern auch für andere Händler wie MediaMarkt oder Otto. Da Preise und Auswahl der Deals von Shop zu Shop variieren, lohnt es sich zu vergleichen:

Die Days of Play Sales laufen noch bis zum 12. Juni, die besten Angebote könnten aber natürlich schon deutlich früher ausverkauft sein. Noch mehr günstige Angebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: