PS Plus-Leak offenbart: Sonys beliebteste Aktion feiert in Kürze ihre Rückkehr und ihr könnt wohl beim Abo ordentlich sparen

Die Days of Play liefern zahlreiche Rabatte, darunter wohl auch 30 Prozent auf PS Plus-Abos.

Sonys beliebte Rabatt-Aktion, die Days of Play, finden auch in diesem Jahr statt, haben aber noch keinen offiziellen Termin. Der bekannte Leaker billbil-kun von Dealabs hat den möglichen Start der Days of Play nun aber bereits vorab verraten – und lässt uns außerdem einen Blick auf die ersten möglichen Angebote werfen.

Wann finden die Days of Play 2025 angeblich statt?

Start der Aktion: Mittwoch, der 28. Mai 2025

Mittwoch, der Ende der Aktion: Mittwoch, der 11. Juni 2025

Welche PlayStation-Angebote bieten die Days of Play 2025 angeblich?

Dealabs nennt bereits eine Auswahl an möglichen Angeboten. Sollte es tatsächlich so kommen, dann dürfen sich unter anderem all diejenigen unter euch freuen, die vorhaben, sich eine PS5 Pro oder PS5 Slim zuzulegen.

So stellt billbil-kun unter anderem "bis zu 30 Prozent" Rabatt auf PlayStation Plus-Abos in Aussicht. Allerdings ist unklar, ob hier alle Abostufen des kostenpflichtigen Service (also Essential, Extra und Premium) rabattiert werden oder nur einzelne. Unklar ist außerdem, ob diese Rabatte nur für neue Kund*innen oder auch für Bestandskund*innen gelten.

Weitere angebliche Deals:

PS5 Slim mit 100 Euro Rabatt PS5 Slim Standard Edition-(mit Laufwerk): 449,99 Euro statt 549,99 Euro PS5 Slim Digital Edition (ohne Laufwerk): 399,99 Euro statt 499,99 Euro

PS5 Pro mit 50 Euro Rabatt 749,99 Euro statt 799,99 Euro

PSVR 2 mit 50 Euro Rabatt 399,99 Euro statt 449,99 Euro

Auswahl an DualSense-Controllern für 54,99 Euro

Wie verlässlich ist billbil-kun? Sehr. Der Leaker ist insbesondere für seine PS Plus-Leaks bekannt, die sich in der Vergangenheit stets als richtig herausstellten. Eine Garantie dafür, dass er mit seinen Angaben zu den Days of Play 2025 richtig liegt, ist das aber nicht. Warten wir Sonys offizielle Bekanntgabe ab.

Die Days of Play 2024 fanden übrigens vom 29. Mai (Mittwoch) bis zum 12. Juni 2024 (ebenfalls ein Mittwoch) statt. Weit hergeholt klingt der von Dealabs angegebene Zeitraum für die 2025er Ausgabe der Dealaktion also ohnehin nicht.

Werdet ihr bei den Days of Play 2025 zuschlagen?