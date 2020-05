Sony hat das erste PS Plus-Spiel für Juni bestätigt und dieses steht bereits am 26. Mai zum Download bereit. Ihr erhaltet im Juni Call of Duty: WW2 als PS Plus-Spiel und könnt damit den Ego-Shooter als Abonnent gratis beziehen. Mit einer Wertung von 85 Punkten in unserem Test konnte das Spiel zudem absolut überzeugen. Für unseren Tester Tobias Veltin ist es zwar »keine Revolution für die Serie, schnürt aber ein tolles Shooter-Paket im Zweiter-Weltkrieg-Setting.«.

PS Plus bei den Days of Play im Angebot kaufen

Sichert euch jetzt die Juni-Spiele: Wenn ihr euch jetzt PlayStation Plus im Angebot kauft, erhaltet ihr somit nicht nur die beiden PS Plus-Spiele aus dem Mai, sondern könnt direkt mit Call of Duty: WW2 loslegen.



Im Angebot der Days of Play kosten euch 12 Monate PS Plus nur 41,99 Euro, wodurch ihr 30 Prozent gegenüber dem Normalpreis spart. Gleichzeitig seid ihr damit schon einmal für den Release der PS5 gerüstet, wenn ihr online spielen wollt.

