1. PS Plus-Spiel für Juni bestätigt & es kommt schon morgen

Noch ist das vollständige Lineup für PS Plus im Juni nicht bekannt, jedoch hat Sony jetzt ein erstes PS4-Spiel bekannt gegeben, dass sogar bereits ab morgen herunterladbar sein wird.

Call of Duty: WW2 als PS Plus-Spiel

Völlig überraschend gab es auf Twitter gerade folgende Meldung seitens Sony:

PS Plus-Mitglieder aufgepasst: #CallofDuty: WWII wird Teil eures Juni-Lineups ?



Folgt ab 26. Mai dem Ruf der Pflicht!

Folgt ab 26. Mai dem Ruf der Pflicht!

Weitere #PSPlus-Infos erfahrt ihr im Laufe der Woche.

Demnach ist der Ego-Shooter Call of Duty: WW2 Teil der Gratis-Spiele im kommenden Monat. Aber noch viel überraschender ist der Fakt, dass er bereits morgen, dem 26. Mai, schon herunterladbar und spielbar sein wird.

Ankündigung des restlichen Lineups: Neben Call of Duty: WW2 wird es auch noch mehr bei PS Plus geben. Der Rest wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 27. Mai gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit, bekannt gegeben. Ob es dieses Mal mehr als nur zwei Spiele geben wird und ob die Überraschung Call of Duty: WW2 dazu zählt, wird sich zeigen müssen.

Aktuellen Gerüchten zufolge, könnte es neben Call of Duty auch noch Marvel's Spider-Man geben. Warum das so ist, lest ihr hier:

Das ist Call of Duty: WW2

Genre: First-Person-Shooter

First-Person-Shooter Regulärer Preis: 69,99 Euro (für die Gold-Edition)

69,99 Euro (für die Gold-Edition) Download-Größe: ca. 53 GB

Darum geht's: In diesem Ableger kehrt die Call of Duty-Reihe zu ihren Wurzeln zurück. Es geht wieder in die großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Als US-amerikanischer Soldat Red Daniels landen wir in der Normandie und kämpfen uns dabei bis nach Deutschland vor. Historische Schauplätze wie die Brücke von Remagen oder sogar das KZ-Außenlager Berga spielen in der Kampagne eine Rolle.

Neben der Singleplayer-Kampagne gibt es natürlich auch noch den Multiplayer-Modus, der die Spieler in Allierte und Achsenmächte aufteilt. Anders als bei früheren Create-a-Class-Systemen setzt WWII auf frei wählbare Divisionen, die im Grunde vorgefertigten Klassen entsprechen. Ebenfalls enthalten ist der Nazi Zombies-Modus, der mit einer eigenen Storyline im Koop gegen faschistische Untote kämpfen lässt.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Wer mit Call of Duty grundsätzlich nichts anfangen kann, wird wohl auch in WWII nicht eines besseren belehrt. Die Kampagne ist knackig kurz und setzt trotz historischem Settings auf den gewohnten Bombast. Wer sich aber mit kurzweiliger Shooter-Action anfreunden kann, bekommt mit Kampagne und Nazi Zombies gleich zwei unterhaltsame Modi geboten.

Mehr Infos gibt's in unserem Test:

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf Call of Duty: WW2?