Sony verschenkt bald wieder PS4-Boni für fleißiges Trophäen sammeln

Sony wird im Jahr 2021 erneut seine Days of Play-Events abhalten, bei der die Community auf PS4 und PS5 mitmachen kann. Laut Sony werden sich die Days of Play in diesem Jahr über mehrere Wochen hinziehen, also deutlich umfangreicher sein als noch im letzten Jahr.

Player Celebration wieder da: Und als erste große Aktion der Days of Play wurde bekannt gegeben, dass es wieder eine Player Celebration geben wird. Hier sammeln angemeldete Spieler:innen Trophäen in PS4- und PS5-Titeln, um gemeinsam ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Bei Erfolg winken unter anderem PSN-Avatare und PS4-Designs.

Und so funktioniert es

Über die offizielle Days of Play-Seite könnt ihr euch für das Event registrieren, Anmeldungen sind vom 11. bis zum 31. Mai möglich. Ab der ersten offiziellen Phase gilt es dann, in PS4- und PS5-Spilelen Trophäen zu sammeln, die dann wiederum auf das zu erreichende Community-Ziel einzahlen. Sollte das geschafft werden, gewinnen alle angemeldeten Spieler:innen die entsprechenden Preise.

Die einfache Abfolge lautet also:

Anmelden

Spielen

Gewinnen

Wann startet die erste Phase? Am 18. Mai 2021

Was kann ich genau gewinnen? Das steht noch nicht genau fest, Sony spricht allerdings von "exklusiven Avataren und Designs". Diese wird es also mutmaßlich nur im Rahmen der PlayStation Player Celebration geben.

Auf der Days of Play-Seite könnt ihr dann den aktuellen Fortschritt verfolgen.

Konzept schon im letzten Jahr erfolgreich

Sony hat mit diesem "Sammelkonzept" schon im letzten Jahr Erfahrungen gemacht. Damals gab es im Rahmen der Summer of Play eine ähnliche Trophäen-Challenges, bei der ebenfalls Themes und Designs für die PS4 freigeschaltet werden konnten.

Macht ihr bei der PlayStation Player Celebration mit?