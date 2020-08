Sony verschenkt PS4-Boni, wenn ihr jetzt ordentlich Trophäen sammelt

Es gibt nur wenig Dinge, die schöner sind, als Videospiele zu spielen. Dazu gehört zweifellos, Spiele zu spielen und dafür auch noch belohnt zu werden. Sony startet zu genau diesem Zweck jetzt die Summer of Play Trophäen-Challenge. Das heißt, ihr könnt euch einfach anmelden, loszocken und Trophäen einheimsen. Als Belohnung winken diverse Gratis-Boni wie dynamische Designs.

So funktioniert die Summer of Play Trophäen-Challenge

Die Trophäen-Challenge läuft sehr einfach und unkompliziert ab. Um teilnehmen zu können, müsst ihr euch mit eurem PSN-Account anmelden und anschließend möglichst viel spielen. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen, von denen die erste bereits fest steht.

Anmelden: Ihr könnt euch hier anmelden Spielen: Erspielt euch Trophäen bei der Challenge Abstauben: Erhaltet im Anschluss diverse Belohnungen

Link zum YouTube-Inhalt

So läuft die Challenge ab: Die Aktion ist in mehrere Etappen unterteilt, bei denen ihr jeweils in anderen Spielen eine bestimmte Menge an Trophäen freispielen müsst. Erreicht ihr die vorgegebenen Ziele, winken jedes Mal auch verschiedene Preise.

1. Challenge: PS4 Originals. Hier müsst ihr in Titeln, die zuerst für die PlayStation 4 erschienen sind, Trophäen freispielen. Im Rahmen der Herausforderung könnt ihr zum Beispiel Ghost of Tsushima, The Last of Us oder Horizon Zero Dawn zocken.

17. August bis 30. August 2020

Das könnt ihr gewinnen: Für das Zocken werdet ihr unter anderem mit exklusiven dynamischen Designs für die PS4, mobilen Wallpapers oder Themes belohnt.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Aktion erinnert an das PlayStation-Spielerfest, das Sony im Februar veranstaltet hat. Dabei wurden PS4-Besitzer*innen ebenfalls fürs Spielen belohnt und konnten PSN-Avatare und ähnliches absahnen.

Nehmt ihr Teil? Wie findet ihr das PS4-Design und auf welche Spiele-Challenges hofft ihr noch?