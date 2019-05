DayZ - 4 Jahre später: PS4-Release noch diese Woche

Viele haben möglicherweise schon nicht mehr damit gerechnet, aber jetzt passiert es doch noch: Das Survial-Spiel DayZ erscheint für die PS4. Und das sogar schon recht bald, nämlich noch in dieser Woche. Ab dem 29. Mai soll der Titel im PS Store zum Download bereit stehen.

Damit kommt die PS4-Version über viereinhalb Jahre nach der ersten Ankündigung, denn die erfolgte bereits auf der Gamescom 2014.

Was ist DayZ für ein Spiel?

DayZ gilt als eines der Urgesteine des Survival-Genres. In einer postapokalyptischen Welt müsst ihr euch mit Zombies herumschlagen, Ressourcen und Waffen sammeln und - Überraschung - so lange wie möglich überleben. Ihr könnt entweder alleine oder mit Freunden spielen, die große Spielwelt ist zu Fuß oder in Fahrzeugen erkundbar.

Für die Xbox One war das Spiel schon länger über das Xbox-Game-Preview-Programm erhältlich, den Early-Access-Status hat das Spiel auf der Microsoft-Konsole aber im März 2019 verlassen.

