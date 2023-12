'10 Jahre unbesiegt' - DayZ-Macher lachen The Day Before mit Emoji aus und machen sich über das Debakel lustig

DayZ nimmt The Day Before ins Visier und hat damit natürlich leichtes Spiel.

The Day Before war nicht das, was viele sich erhofft hatten und auch nicht das, was Entwicklerstudio Fntastic angekündigt hatte. Jetzt gibt es das Geld zurück, auch wenn ihr länger als zwei Stunden gespielt habt und das Studio schließt sogar komplett. Aber es gibt da draußen natürlich immer noch andere Zombie-Survivalspiele, die sich jetzt über die Katastrophe amüsieren.

The Day Before-Debakel ist vorbei und ja, es war so schlimm wie befürchtet

Darum geht's: Dass The Day Before nicht so wird wie erhofft, war eigentlich abzusehen. Wir hier bei GamePro haben genau wie viele andere davor gewarnt. Zu kurios und seltsam waren die Umstände, zu vollmundig die Versprechungen und letzten Endes ist einfach kein gutes Spiel dabei herausgekommen.

So sollte The Day Before eigentlich aussehen:

11:34 The Day Before - Das MMO klingt zu gut, um wahr zu sein - Das MMO klingt zu gut, um wahr zu sein

Der Early Acceess-Launch vor einigen Tagen war dann vor allem von Chaos, technischen Schwierigkeiten und Enttäuschungen gezeichnet. The Day Before ist außerdem nicht einmal wie angekündigt ein Survival-MMO, sondern eher ein Extraction Shooter – aber ein ganz besonders lahmer und langweiliger mit unzähligen Problemen.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: DayZ und Rust machen sich lustig

Die The Day Before-Macher*innen haben sich nur wenige Tage nach dem Early Access-Launch mit einem ziemlich kuriosen Statement verabschiedet. Darin wird unter anderem aufgezählt, was das Studio bisher so gemacht hat. Genau dieses Statement nutzt jetzt der DayZ-Entwickler Bohemia auf Twitter, um ein eigenes zu veröffentlichen:

"Heute wollen wir in erster Linie das bemerkenswerte, 10. Jubiläum von DayZ feiern (aus überhaupt keinem bestimmten Grund)."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es sieht nicht nur genauso aus wie das der The Day Before-Macher, sondern orientiert sich auch inhaltlich daran. Nur, dass hier eben echte Erfolge von DayZ vorgestellt und Seitenhiebe wie der Hinweis auf Nahkampf verteilt werden. The Day Before wird allerdings mit keinem Wort erwähnt und das Ganze ist mit einem "/s" für Sarkasmus gekennzeichnet.

Am Schluss heißt es "10 Jahre und immer noch unbesiegt". Unterschrieben ist es mit einem ganz klein geschriebenen und rot durchgestrichenen "dead game", daneben steht in ganz groß "DayZ Team". In den Kommentaren hagelt es amüsierte Reaktionen auf diesen ziemlich fiesen Diss, aber auch Hinweise darauf, dass DayZ selbst nach 10 Jahren immer noch eigene Probleme hat.

Die Macher*innen von Rust stoßen in exakt dasselbe Horn. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und klauen einfach das komplette DayZ-Statement. Allerdings wird überall natürlich DayZ rausgestrichen und stattdessen in dicker roter Schrift Rust eingetragen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch hier lachen sich selbstverständlich viele Fans kaputt. In den Kommentaren tummeln sich aber zum Beispiel auch noch andere Survivalspiel-Vertreter wie SCUM. Deren Reaktion beschränkt sich allerdings auf ein Popcorn-GIF.

Ein wenig gemein fühlt sich das Ganze schon an. Immerhin liegt The Day Before-Entwicklerstudio Fntastic gefühlt schon am Boden und trotzdem wird noch einmal nachgetreten.

Andererseits war es auch einfach abzusehen und wir werden wohl nie so richtig verstehen, wie es dazu kommen konnte. Anscheinend hat jetzt niemand etwas davon: Wenn alle Spieler*innen ihr Geld zurückbekommen, dürfte bei dem Studio nichts hängen bleiben.

Wie findet ihr es, dass sich die Menschen hinter diesen Spielen jetzt über den missglückten Launch von The Day Before lustig machen?