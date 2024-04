Dead Island 2 für 14,99€ im Angebot: Zombie-Metzelei günstig für PS5, PS4 & Xbox schnappen

Wer Zombies mit Stil schnetzeln möchte, kann sich Dead Island 2 jetzt günstig für PS5, PS4 und Xbox sichern.

Nach vielen Jahren chaotischer Entwicklungszeit ist Dead Island 2 im Jahr 2023 endlich erschienen und war überraschend gut. Jetzt könnt ihr die Zombie-Metzelei in der PS4-Version, die ein kostenloses PS5-Upgrade beinhaltet, schon für schlappe 14,99€ abstauben, und zwar in der Pulp Edition, die neben dem Hauptspiel auch noch einige zusätzliche Ingame-Inhalte bietet:

Alternativ könnt ihr genauso günstig auch die Version für Xbox Series und Xbox One bekommen. Beachtet dabei bitte: Weil Dead Island 2 erst ab 18 freigegeben ist, fallen leider höhere Versandkosten von 4,99€ an. Diese könnt ihr euch jedoch sparen, indem ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und es dort selbst abholt.

Was ist Dead Island 2 überhaupt?

2:17 Dead Island 2 - Der actionreiche neue Trailer feiert den Release der Zombie-Prügelei

First-Person-Hack&Slay: Dead Island 2 ist ein First-Person-Actionspiel mit Rollenspielmechaniken, in dem ihr euch durch das zombieverseuchte Los Angeles kämpft und dabei haufenweise Untote niedermetzelt. Wenngleich es auch Schusswaffen und Granaten gibt, spielt dabei der Nahkampf eine vergleichsweise große Rolle.

Tolles Treffer-Feedback: Das Kampfsystem ist das Glanzstück von Dead Island 2. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt das sogenannte F.L.E.S.H.-System, das die Verletzungen der Zombies detailliert simuliert und dadurch nicht nur für tolles Treffer-Feedback sorgt, sondern auch spielerisch relevant ist, weil sich beispielsweise Gliedmaßen abtrennen lassen.

14:12 Dead Island 2: Knapp 14 Minuten Gameplay

Metzelei mit Taktik: Die Kämpfe sind den blutigen Effekten zum Trotz keine stumpfe Gewaltorgie, sondern verfügen über taktischen Tiefgang. Das liegt unter anderem an den verschiedenen Zombie-Typen mit ihren spezifischen Stärken und Schwächen und der Möglichkeit, unterschiedliche Schadensarten wie Feuer- und Elektroschaden auszunutzen. Hinzu kommt, dass ihr zwischen sechs Charakteren mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten wählen könnt.

Mechanik statt Story: Von Story und Spielwelt solltet ihr hingegen nicht zu viel erwarten. Auch wenn Dead Island 2 hier und da ein paar interessante Geschichten zu erzählen hat, handelt es sich um ein Spiel, das in erster Linie von der gut inszenierten Action und seinen motivierenden Spielmechaniken lebt.

