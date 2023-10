Death Note ist einer der besten Anime aller Zeiten und im Prime Day heftig reduziert!

In beiden Boxsets habt ihr die gesamte Serie in eurer Sammlung.

Schaut ihr in die meisten Listen der besten Anime aller Zeiten, werdet ihr Death Note garantiert in den Top 10 finden. Wer den Anime kennt, weiß was für ein riesiger Spaß es ist, das Katz-und-Maus Spiel von Light Yagami und L zu verfolgen. Und wer den Anime noch nicht kennt, hat jetzt die beste und selten günstige Möglichkeit einzusteigen!

Protagonist Light hat stets den Todesgott Ryuk an seiner Seite.

Mit Recht einer der besten Anime aller Zeiten?

Der Protagonist findet in der ersten Folge das namensgebende Death Note. Jeden Menschen, dessen Namen man in das Buch schreibt, stirbt. Schnell realisiert der hochbegabte Schüler, welche Kraft er damit erhalten hat und tüftelt Pläne aus, wie er damit umgehen soll. Das ist direkt einer der größten Stärken des Anime: In jeder Folge geht es flott voran und ihr müsst auf Zack bleiben, um mit den Gedankengängen von Light mitzuhalten. Das Szenario bietet natürlich auch viel Raum für Interpretation und weckt die Neugier darüber, wie man so eine moralisch fragwürdige Kraft am besten einsetzt.

Doch richtig interessant und wahnsinnig spannend wird die Serie, wenn der Top-Ermittler L auf den Schirm tritt. Ein mysteriöser Charakter, bei welchem man anfangs weder Aussehen noch Motivation und Fähigkeiten kennt, entpuppt sich als Lights größter Widersacher. Die bewusste Inszenierung des Anime als düsterer und realistischer Thriller ist eine sehr angenehme Abwechslung in der bunten expressiven Welt der Anime. Dabei gibt es auch oft genug Situationen und Gedankenspiele, die so absurd und überzeichnet sind, dass es nie zu ernst und tragisch wird.

Der mysteriöse Ermittler L gibt sich zunächst nur über Laptop-Anrufe zu erkennen.

Eure einzige Geduldsprobe und der allgemein größte Kritikpunkt der Serie kommt am Anfang der zweiten Staffel, die schon so manche Fan-Gemüter gespalten hat. Doch das liegt an euch herauszufinden und für euch festzustellen, ob es euch so sehr stört. Mir persönlich hat das nur wenig von dem Spaß und der Spannung genommen, die mir die 37 Folgen bereitet haben.