Spart euch den teuren Cappuccino unterwegs: Mit der Magnifica Evo Next genießt ihr Premium-Kaffee zu Hause – jetzt günstig bei Amazon.

Kennt ihr das auch? Ihr steht morgens beim Bäcker, bestellt einen Cappuccino und schluckt erst einmal kurz beim Preis. Vier Euro, fünf Euro – die Preise für guten Kaffee außer Haus schießen gefühlt jede Woche weiter in die Höhe. Auf das Jahr gerechnet ist das ein kleines Vermögen, das da über den Tresen wandert.

Was wäre, wenn ihr dieses tägliche Luxus-Gefühl direkt in eure eigene Küche holen könntet – und das zu einem Preis, der sich schon nach wenigen Monaten amortisiert hat? Hier kommt die De’Longhi Magnifica Evo Next ins Spiel. Und das Beste: Aktuell gibt es diesen schicken Kaffeevollautomaten bei Amazon zum supergünstigen Preis!

Eure persönliche Kaffeebar: 13 Spezialitäten auf Knopfdruck

Kinderleichte Bedienung: Das 2,4 Zoll Farb-Touchdisplay macht die Auswahl eures Kaffee-Erlebnisses zum Vergnügen.

Seien wir ehrlich: Morgens muss es oft schnell gehen, aber am Wochenende wollen wir die Bohne zelebrieren. Die Magnifica Evo Next liefert euch insgesamt 13 One-Touch-Getränke. Das bedeutet: Einmal tippen und die Maschine erledigt den Rest. Ob es der klassische Espresso für den schnellen Wachmacher ist, ein langer Kaffee für den gemütlichen Start in den Tag oder mannigfaltige Spezialitäten mit Milch – ihr habt die volle Auswahl.

Ihr mögt euren Kaffee lieber extra stark, aber euer Partner bevorzugt eine mildere Note? Kein Problem. Ihr könnt Aroma, Größe und sogar die Temperatur individuell anpassen. So wird jede Tasse genau so, wie ihr sie am liebsten mögt.

LatteCrema Hot: Milchschaum fast wie vom Barista-Profi

Kommen wir zur Kaffeevollautomaten-Königsdisziplin: dem Milchschaum. Viele Vollautomaten scheitern genau hier – der Schaum ist entweder zu flüssig, zu fest oder hat nicht die richtige Temperatur. De’Longhi setzt bei der Magnifica Evo Next auf die bewährte LatteCrema Hot Technology.

13 Getränke auf Knopfdruck: Von Espresso bis Latte Macchiato – genießt Kaffeevielfalt wie im Café, ganz bequem zu Hause.

Was bedeutet das für euch? Ihr bekommt auf Knopfdruck einen dichten, cremigen und vor allem richtig temperierten Milchschaum. Egal ob für Cappuccino, Latte Macchiato oder einen Flat White – das Ergebnis ist wirklich fast auf Barista-Niveau. Und das Tolle: Die Maschine regelt das Verhältnis von Milch und Schaum ganz automatisch. Ihr müsst nicht mehr daneben stehen und hoffen, dass die Konsistenz passt. Es funktioniert einfach.

Pflegeleicht und langlebig: Weniger putzen, mehr genießen

Entspannt genießen: Automatische Reinigungsfunktionen und spülmaschinenfeste Teile machen die Pflege der Magnifica Evo Next spielend einfach.

Bedeutet ein Kaffeevollautomat mühsame Arbeit? Nicht unbedingt. De’Longhi hat hier einige Features eingebaut, die euch das Leben leichter machen. Die Abtropfschale ist kratzfest – sie sieht also auch nach Monaten noch top aus, selbst wenn ihr eure Tassen mal etwas schwungvoller darauf platziert.

Besonders wichtig: Das Milchsystem reinigt sich quasi von selbst. Nach jeder Zubereitung mit Milch könnt ihr eine automatische Spülung aktivieren, damit keine Rückstände im System bleiben. Das sorgt nicht nur für Hygiene, sondern auch dafür, dass der nächste Cappuccino genauso frisch schmeckt wie der erste.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!