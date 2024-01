Der erste Xbox-Prototyp war ein angeberischer X-Klotz aus Alu - und kostete 18.000 Dollar in der Produktion

So dürften die meisten von euch die ersten Xbox kennen. Der erste Prototyp der Konsole sah allerdings gänzlich anders aus.

Ende 2001 (bzw. Anfang 2002 in Europa) betrat Microsoft mit der Xbox den Konsolenmarkt. Die meisten von euch dürften das Design der Konsole gut kennen, der klobige schwarze Kasten mit dem angedeuteten "X" auf der Oberseite hielt damals schließlich in viele Haushalte Einzug.

Doch eben dieser schwarze Kasten war die Xbox nicht immer. Im Gegenteil, als ersten Prototypen präsentierte Microsoft knapp 2 Jahre vor dem Release etwas gänzlich anderes – etwas, das im wahrsten Sinne des Wortes deutlich mehr Bling-Bling hatte als das fertige Produkt.

Während der Game Developers Conference 2000 präsentierten Microsoft-Chef Bill Gates und "Xbox-Papa" Seamus Blackley den ersten Prototypen der Öffentlichkeit. Und der war ein wuchtiges, versilbertes X mit einem Element in der Mitte, das an einen Edelstein erinnerte. Sobald der Prototyp angeschaltet wurde, leuchtete dieses Element grünlich auf, auffällig waren zudem die Kühlrippen an dem Gerät.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Prototyp unterstrich Microsofts Konsolenambitionen

Wie Journalist Dean Takahashi in seinem Buch "Opening the Xbox" beschreibt, war ein solcher Prototyp aus einem massiven Aluminumblock gefertigt, die Produktionskosten beliefen sich angeblich auf etwa 18.000 Dollar. Ein gewaltiges Stück Hardware also, das die großen Ambitionen von Microsoft auch optisch deutlich unterstrich (via xbox.fandom.com).

Indes: eine tatsächliche Veröffentlichung dieses Designs als Retail-Konsole stand nie zur Debatte, vielmehr sollte der Prototyp eine erste Orientierung für Entwickler sein, mit welchem System sie zukünftig arbeiten würden.

Wie wir heute wissen, sah das tatsächliche Devkit dann aber deutlich unspektakulärer aus:

Das finale und wesentlich "langweiligere" Design der Konsole wurde im Jahr 2001 enthüllt – auf einer heute fast schon legendären Pressekonferenz mit Bill Gates und dem Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson. Wer heutzutage den X-Klotz in der Realität bewundern will, kann das tun, muss dafür aber nach Redmond reisen. Dort thront eines der wenigen Exemplare nämlich im Besucherzentrum von Microsoft.

Was sagt ihr: hättet ihr lieber das Protoytpen-Design der Xbox im finalen Produkt gehabt?