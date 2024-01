Xbox-Schöpfer enthüllt, wie die Konsole als DevKit ausgesehen hat – und man sieht, dass Microsoft dahintersteckt

So sah Microsofts erste Xbox aus, als sie auf den Markt gekommen ist: Mit dickem X und ziemlich klobig.

Als Microsoft mit der Xbox seine erste Konsole auf den Markt gebracht hat, war das Design unverkennbar. Der dicke Klotz hatte schon allein durch das gigantische X einen extrem hohen Wiedererkennungswert. Mittlerweile sieht die Xbox Series X fast wie ein PC-Tower aus und das hätte auch für die allererste Konsole gelten können: Beim ursprünglichen Prototyp-DevKit war nämlich genau das noch der Fall.

Mit der Xbox Series X schließt sich ein Kreis: Die ersten Xbox-DevKits sahen auch wie PC-Tower aus

Darum geht's: Normalerweise bekommen Entwicklerstudios schon lange vor der Veröffentlichung von Konsolen sogenannte DevKits. Dabei handelt es sich um frühe Hardware-Versionen, die grob denselben Leistungsumfang haben, aber noch nicht über das finale Design verfügen. Oft ist der Look solcher Geräte besonders spannend.

In diesem Fall hier wird auf jeden Fall deutlich, wer hinter der Konsole steckt. Die allererste Xbox sah in der Prototyp-Version nämlich noch fast genau so wie ein klassischer Desktop-PC aus – seinerzeit stets im schicken wie dezenten Grau gehalten. Hier könnt ihr euch ein Bild davon ansehen, dass der Xbox-Schöpfer Seamus Blackley höchstpersönlich auf Twitter geteilt hat:

Microsoft dürften die Allermeisten zu diesem Zeitpunkt vor allem noch als Windows-Hersteller gekannt haben. Dementsprechend verwundert es also kein bisschen, dass das Xbox-DevKit noch wie ein PC ausgesehen hat, bevor der letztendliche Look der Konsole feststand.

Wie es um eine bessere Xbox Series X bestellt ist, könnt ihr euch hier in diesem Video ansehen:

52:34 PS5 und Xbox Series: Braucht es jetzt schon eine Pro-Version?

Wieso teilt er das Bild jetzt? Dass Seamus Blackley ausgerechnet jetzt enthüllt, wie der erste DevKit-Prototyp zur Original-Xbox aussah, hat einen einfachen Grund. Im Netz können jetzt nämlich selbstgemachte Xbox Series X-Sticker oder Wraps bestellt werden, die den klassisch grauen Desktop-PC der damaligen Zeit nachempfunden sind. Die ähneln dem DevKit auf verblüffende Art und Weise, wie der Xbox-Schöpfer anmerkt.

Hier seht ihr die Custom-Xbox-Konsole im PC-Look:

Falls ihr jetzt ganz nostalgisch geworden seid: Vor einigen Jahren hat Third Party-Hersteller Hyperkin den klobigen alten Controller der ersten Xbox zurückgebracht. Der "Duke" wurde mit einem LCD-Display in der Mitte versehen und funktioniert als Xbox One-Controller.

Wenn ihr euch nicht so sehr für die Hardware, sondern eher für die Spiele interessiert: Hier findet ihr eine Liste mit den 20 besten Spielen für Xbox Series S/X des Jahres 2023. Zumindest laut ihren durchschnittlichen Bewertungen auf der Review-Sammelseite Metacritic.

An der Spitze der Liste steht mit Alan Wake 2 wenig überraschend ein Titel, der auch in den plattformübergreifenden Bestenlisten zum Jahresende ordentlich abgesahnt hat.

Wie findet ihr den DevKit-Prototypen der allerersten Xbox-Konsole? Mögt ihr das 1990er-Jahre-Design der PC-Tower?