Zwar lassen sich fast zu jeder Jahreszeit ein paar gute Angebote finden, aber hin und wieder gibt es Tage und Wochen, an denen ihr besonders viele Deals und besonders gute Preise bekommen könnt. Insbesondere sind das der Prime Day auf Amazon im Sommer, der Black Friday, der generell auf den letzten Freitag im November fällt, und der Cyber Monday, noch ein Amazon-Event, das am Montag nach dem Black Friday stattfindet. Außerdem sind Ende des Jahres wieder Weihnachts- und Neujahrsdeals zu erwarten.

In diesem Guide geben wir euch eine kleine Übersicht über die Angebote, auf die wir hoffen, welche Events es gibt und worauf ihr achten solltet. Außerdem geben wir ein paar allgemeine Tipps, die euch dabei helfen sollen, die besten Deals zu ergattern.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Prime Day bei Amazon

Der Prime Day ist ein Amazon-exklusives Deal Event für, wie der Name bereits vermuten lässt, Prime-Kunden. Die Angebote am Prime Day gelten also leider nur für diejenigen, die eine Amazon Prime Mitgliedschaft haben. Wer derzeit allerdings keine hat, kann normalerweise für den Zeitraum, an dem der Prime Day stattfindet, relativ günstig eine abschließen, um die Deals wahrnehmen zu können.

Normalerweise findet der Prime Day Mitte Juli statt, in den vergangenen Jahren wurde er jedoch auf Oktober (2020) beziehungsweise Juni (2021) verschoben. Wann genau er dieses Jahr stattfinden wird, können wir also noch nicht genau sagen, wir teilen es auch aber mit, sobald das Datum bekannt ist.

Der Prime Day ist besonders für Gaming-Fans interessant, da in der Vergangenheit oft Spiele, Konsolen und anderes Gaming-Zubehör unter den Prime Angeboten waren. Mit etwas Glück könnte es sogar einen PS5-Drop Geben, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass diese dann unter UVP angeboten wird. Als Prime-Kunden spart ihr euch aber zumindest die Versandkosten.

Deals im November: Black Friday und Cyber Monday

Wie bereits erwähnt fällt der Black Friday generell auf den letzten Freitag im November, also der 25.11. dieses Jahr. Der Cyber Monday ist der Montag direkt danach. Inzwischen sind die Angebote allerdings nicht mehr zwangsläufig so sehr auf diese zwei Tage konzentriert. Stattdessen haben Shops wie MediaMarkt und Saturn schon mehere Wochen vorher Aktionen, die sich dann in der „Black Week“ besonders häufen.

Diese Shops solltet ihr beobachten

Wie bereits erwähnt wird es auf jeden Fall bei Amazon Angebote zum Cyber Monday geben, aber auch den Rest des Novembers sind Deals zu erwarten. Im Jahr 2021 sind schon vorher „frühe Black Friday Deals“ gestartet, die besten Angebote könnt ihr aber wahrscheinlich erst am Cyber Monday erwarten.

Bei MediaMarkt und Saturn starten die Deals wahrscheinlich wieder Anfang November, ihr solltet die Shops also den ganzen Monat über beobachten. Die besten Deals werden zwar eventuell bis zur Black Friday Week aufgehoben, aber das heißt nicht, dass es davor keine bemerkenswerten Angebote gibt.

Auch auf Otto, eBay und Alternate sind Black Friday Angebote zu erwarten. Spiele, Technik und Gaming-Zubehör sind auf allen Seiten beliebte Deal-Produkte, besonders zur Vorweihnachtszeit. In jedem Fall halten wir euch über die besten Angebote immer auf dem Laufenden.

So erkennt ihr gute Deals

Wenn es Produkte gibt, die ihr hofft, sie im November günstiger ergattern zu können, empfiehlt es sich, sie schon jetzt auf eine Wunschliste zu packen. Am besten sogar auf mehreren verschiedenen Seiten, so könnt ihr die Preise schon im Vorfeld vergleichen.

Nicht alle Angebote am Black Friday sind nämlich gute Angebote, teilweise bekommt ihr die Produkte während anderen Aktionen günstiger. Manche Anbieter erhöhen sogar künstlich die UVP, sodass das Angebot im November besser wirkt. Vorbereitung ist also essenziell, um besonders gute Angebote zu erkennen.

Helfen können auch Seiten wie geizhals.de, auf denen ihr nicht nur direkt Angebote vergleichen, sondern auch die Preisentwicklung vieler Produkte aufrufen könnt. Direkt bei verschiedenen Anbietern nach den Preisen zu schauen schadet natürlich auch nicht, da Aktionen wie Cashback nicht unbedingt von anderen Seiten erfasst werden.

Aber Vorsicht ist geboten: Besonders auf Seiten, auf denen Drittanbieter verkaufen können (z.B. Amazon), tauchen um den Black Friday herum besonders oft Falsche Shops auf. Diese liefern gefälschte oder gar keine Produkte.

Diese Produkte sollet ihr beobachten

Selbstverständlich informieren wir euch regelmäßig über die aktuellsten Deals, besonders im November. Falls ihr euch aber schon einmal einen Überblick darüber verschaffen wollt, bei welchen Produkten ihr auf Prozente hoffen könnt und was wohl nicht unter den Angeboten sein wird, gibt es hier eine kleine Übersicht.

Super Preise auf Switch, Switch Lite und Switch OLED sind zu erwarten

Gute Angebote auf die Nintendo Switch und die günstigere Switch Lite gab es bereits 2020 und 2021 und dieses Jahr sieht es mit Sicherheit nicht anders aus. Der große Unterschied: Dieses Jahr könnt ihr euch hoffentlich auch auf Angebote auf die Nintendo Switch OLED freuen, die es vergangenes Jahr noch nicht günstiger gab. Da Anfang des Jahres aber die erste Rabattaktion für die OLED-Edition stattfand, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sie auch zum Black Friday günstiger geben wird.

Auch Switch-Spiele und Bundles aus Spiel und Konsole werden bestimmt wieder im Angebot sein. Zwar sind bekannte Nintendo-Reihen wie Mario und Zelda selten sehr stark reduziert, aber selbst ein paar gesparte Euro schaden nicht.

Zubehör für die Switch wie Joy-Cons, Pro-Controller und Taschen sind auch mit Sicherheit unter den Angeboten. Wenn ihr auf der Suche danach seid, behaltet besonders Amazon im Auge.

Endlich Angebote auf PS5 und Xbox Series X?

Leider sieht es auch dieses Jahr wieder düster aus, für diejenigen, die sich eine günstige PS5 oder Xbox Series X erhoffen. Die Chip-Knappheit führt weiterhin zu Lieferengpässen und die Konsolen sind auch zu UVP in wenigen Minuten ausverkauft.

Die Xbox Series S könnte es dagegen wieder günstiger geben, ebenso wie Konsolen-Zubehör wie Controller oder PS5 Konsolen-Cover. Auch die PS4 könnte wieder reduziert sein, falls ihr euch nach der langen Wartezeit auf die PS5 doch für die Last-Gen-Konsole entschieden habt.

Wie schon bei der Nintendo Switch sieht es auch bei Spielen wesentlich besser aus. Egal ob PS5, PS4, Series X|S oder Xbox One: Games werdet ihr mit Sicherheit günstiger bekommen. Vielleicht ist unter den reduzierten Titeln sogar Elden Ring, für die wenigen, die bisher noch nicht zum Spielen gekommen sind.

Gaming-TVs: OLED- & QLED-Fernseher günstig ergattern

Generell sind TVs beliebte Geräte bei Angebotsaktionen von Shops wie Saturn und MediaMarkt – die Cyberweek ist da keine Ausnahme. Da High-End TVs mit OLED bzw. QLED-Display und HDMI 2.1 oft sehr teuer sind, lohnt es sich umso mehr, auf Angebote zu warten.

Besonders nach TVs der LG OLED C1-Serie solltet ihr Ausschau halten, denn diese gelten als einige der besten Gaming-TVs. Da das Modell letztes Jahr veröffentlicht wurde, könnt ihr dieses Jahr definitiv auf einige gute Angebote hoffen. Ob Sonys brandneue TVs schon heruntergesetzt sein werden, ist dagegen unklar. Wenn es aber ein Event gibt, bei dem das möglich ist, dann ist das der Black Friday.