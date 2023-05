Die höllisch gute GameStar Black Edition zu Diablo 4: diabolisch dick!

»Muss man bei Diablo was erklären? Ich sehe ein Monster, ich schlage drauf ein, tot!« Action-Rollenspiele sind längst nicht mehr so simpel. Blizzard hat spätestens mit Teil zwei seiner Rollenspiel-Serie eindrucksvoll gezeigt, wie komplex und vielschichtig dieses völlig zu recht beliebte Genre sein kann. Und Diablo 4 führt diese Tradition gekonnt fort. Damit ihr den Durchblick behaltet, gibt es unsere extradicke GameStar Black Edition für Diablo 4! Wir führen euch sicher durch die riesigen Dungeons und schier endlosen Gegnerhorden, die euch Lilith entgegenwirft.«

180 vollgepackte Seiten Diablo-Wissen

Lilith schaut euch auf unserem XXL-Poster mit verächtlichem Blick dabei zu, wie ihr ihre Horde dezimiert.

Unsere Diablo-Profis lehren euch auf rund 180 Seiten, wie ihr euch erfolgreich durch die finstere Welt von Sanktuario kämpft. Von den finsteren Wäldern von Scosglen, durch den Schnee der Zersplitterten Gipfel bis zu den Sümpfen von Hawezar: Kein Questziel bleibt mit unseren Karten vor euch verborgen.

Mit über 100 Seiten Klassen-Guides rüstet ihr jeden Charakter optimal aus. Mit uns skillt ihr euren Druiden, Barbaren, Zauberer, Schurken und Nekromant (oder natürlich jeweils ihre weiblichen Pendants) zu effizienten Monsterschlächtern. Die stärkste Ausrüstung findet man aber nicht einfach am Boden liegen: Umfangreiche Crafting-Tipps für das beste Equipment gibt es selbstverständlich auch!

Mit unserem großen XXL-Doppelposter befreit ihr die schaurig-schöne Lilith aus ihrem Bildschirm-Dasein, damit sie euch auch außerhalb des Spiels in Diablo-Stimmung versetzen kann. Die Rückseite wird euch mit nützlichen Informationen versorgen – welche das sind, bleibt aber erstmal geheim. Wir wollen ja schließlich nichts spoilern.

Zur Hölle mit euch! Und wir kommen mit!

Bei so viel Inhalt wird selbst Lilith neidisch. Mit unserer extradicken GameStar Black Edition zu Diablo 4 bekommt ihr:

180 Seiten zu Blizzards Action-RPG-Hit

100 Seiten Klassen-Guides zu Barbarin, Druidin, Schurkin, Nekromantin und Zauberin (bzw. die männlichen Varianten)

detaillierte Karten

Crafting-Tipps

XXL-Doppelposter

Ihr bekommt das Heft wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar-Shop. Nur dort bekommt ihr das besonders attraktive Bundle aus Heft und Epaper oder nur das Epaper, wenn euch das lieber ist. Wo wir beim Thema Epaper sind: Wir arbeiten unter Hochdruck bis zur letzten Minute an den Artikeln, damit ihr das Epaper pünktlich zum Spiele-Release am 6.6. im Mail-Postfach habt und direkt loslegen könnt. Darum kommt die gedruckte Version erst ein paar Tage nachdem sich die Tore nach Sanktuario geöffnet haben.

Viel Spaß beim Lesen und Looten!