Dieser Gaming-Handheld kommt der Switch am nächsten und ist jetzt im Angebot!

Das Lenovo Legion Go hat einiges an Rechenpower und ist gerade richtig günstig.

Nachdem die Switch 2 endlich angekündigt wurde, hält sich Nintendo mit Infos zu ihrer neuen Konsole sehr bedeckt. Wir wissen eigentlich nur, dass wir nichts wissen. Aber sie wird immerhin wieder die ikonischen, abnehmbaren Controller haben. Wobei, so einzigartig ist dieses Feature gar nicht: Das Lenovo Legion Go hat mehr Rechenpower, ein größeres Display und ebenfalls abnehmbare Controller, die dazu auch noch besser in der Hand liegen.

Geniales 2K-Display mit 8,8 Zoll und 144 Hz

Wer braucht da schon OLED? Mit diesem Monstrum von Display, das mehr als zwei Zoll größer ist als das der Switch, genießt ihr eure Spiele in kristallklarer Grafik und dank der hohen Bildwiederholrate von 144 Hz das auch noch super flüssig und völlig frei von Rucklern.

Die Sticks des Handhelds sind mit Hall-Effect ausgestattet und liegen deshalb perfekt in der Hand und driften nicht.

Ein großes Problem der Switch ist der sogenannte Stick Drift. Dabei rutschen die Joysticks nicht mehr in ihre Ursprungsposition zurück, wodurch eure Spielfiguren zur Seite "driften". Ein ziemliches Ärgernis, was in der Regel nur durch das Austauschen der Sticks beseitigt werden kann.

Oder man macht es wie das Lenovo Legion Go und verbaut hochwertige Hall-Effect Sticks. Diese arbeiten nicht mit mechanischen Schaltern, sondern mit Magneten und sind deshalb nicht anfällig für Stick Drift.

Abnehmbare Controller wie bei der Switch: Das hat kein anderer Handheld-PC

Das ist tatsächlich das größte Markenzeichen des Lenovo Legion Go: Die abnehmbaren Controller. Nach einer Weile kann so ein Handheld die Handgelenke ganz schön belasten, aber in dem Fall könnt ihr das Display einfach vor euch stellen, die Controller abnehmen und trotzdem weiterzocken. Sogar als Maus-Ersatz lassen sich die Controller nutzen, was vor allem bei Shootern ein riesiger Vorteil ist.

Der Name "tragbare Konsole" trifft auf keinen anderen Handheld so stark zu wie auf den Lenovo Legio Go.

Erhaltet den Game Pass drei Monate gratis

Im "Legion Space" habt ihr Zugriff auf alle Spiele-Plattformen und die dazugehörigen Online-Shops und könnt sogar direkt mit eurem Handheld Spiele kaufen und herunterladen. Mit 512 GB Speicherplatz habt ihr auch mehr als genug Platz für mehrere Games. Außerdem erhaltet ihr beim Kauf den Microsoft Game Pass für drei Monate umsonst und habt Zugriff auf jede Menge Spiele, so dass euch unterwegs garantiert nie wieder langweilig wird.