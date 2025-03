Ich war sofort begeistert: Warum Die Schwarze Katze das perfekte Pen-&-Paper für Katzenfans und Fantasy-Liebhaber ist!

Sichert euch eines der niedlichsten Pen-&-Paper Spielen überhaupt und erlebt Aventurien aus einer ganz neuen Perspektive!

Habt ihr euch jemals gefragt, was Katzen nachts so treiben, wenn die Menschen schlafen? In "Die Schwarze Katze" bekommt ihr die Antwort – und könnt selbst in die Rolle einer dieser cleveren Samtpfoten schlüpfen! Hier geht es nicht um typische Helden mit Schwertern und Rüstungen, sondern um gewitzte Streuner, neugierige Hauskatzen und kühne Dachtänzer, die ihre ganz eigene Magie in die Welt bringen.

Dieses Pen-&-Paper-Rollenspiel ist ein echtes Juwel: charmant, magisch und voller flauschiger Abenteuer. Ob ihr über Dächer balanciert, mysteriöse Geheimnisse in dunklen Gassen lüftet oder euch mit anderen Katzen verbündet, um einen mächtigen Gegner auszutricksen – "Die Schwarze Katze" bietet euch eine völlig neue Perspektive auf die Welt des Rollenspiels. Und das Beste? Es ist genauso zuckersüß, wie es klingt!

Der perfekte Start: Die Einsteigerbox - Die Drachen von Wolldorf

Falls ihr noch nie ein Pen-&-Paper-Rollenspiel gespielt habt oder euch einen besonders einfachen Einstieg wünscht, ist die Einsteigerbox "Die Drachen von Wolldorf" genau das Richtige. Hier müsst ihr euch nicht erst durch lange Regelwerke kämpfen – alles, was ihr für euer erstes Abenteuer braucht, liegt in der Box bereit.

Dank der liebevoll gestalteten Einsteigerbox könnt ihr super einfach loslegen und in euer erstes Abenteuer starten!

Ihr bekommt vorgefertigte Charaktere, sodass ihr euch direkt auf das Spielen konzentrieren könnt, und zwei spannende Abenteuer, die euch Schritt für Schritt in die magische Welt der erwachten Katzen einführen. Wolldorf ist ein charmantes, kleines Dorf voller Geheimnisse, schrulliger Dorfbewohner und einer mysteriösen Legende über Drachen. Doch sind diese Wesen wirklich so gefährlich, wie die Geschichten behaupten? Oder steckt vielleicht mehr dahinter?

Die liebevoll gestalteten Materialien, die zugänglichen Regeln und die mitgelieferte Spielhilfe machen "Die Drachen von Wolldorf" zu einer fantastischen Wahl für alle, die ohne viel Vorbereitung loslegen möchten. Ideal für Katzenfans und Rollenspiel-Neulinge gleichermaßen!

Das Grundregelwerk – Aventurien aus Katzenaugen erleben

Wer tiefer in die Welt von "Die Schwarze Katze" eintauchen möchte, braucht das Grundregelwerk. Hier wird nicht nur ausführlich erklärt, wie ihr eigene Charaktere erstellt und Abenteuer meistert, sondern auch, was die Welt der erwachten Katzen so besonders macht.

Als erwachte Katzen seid ihr mehr als nur gewöhnliche Haustiere: Ihr habt eure eigene Gesellschaft, Rivalitäten zwischen verschiedenen Katzenbanden und sogar eine geheime Magie, die ihr gegen Feinde einsetzen könnt. Eure Abenteuer führen euch durch die geheimen Ecken von Aventurien, wo Intrigen, magische Wesen und gefährliche Herausforderungen warten.

Mit dem Grundregelwerk habt ihr alles Notwendige, um tiefer in die Welt von Aventurien einzutauchen und um tiefgründigere Katzenabenteuer zu planen!

Das Regelwerk basiert auf "Das Schwarze Auge", wurde jedoch vereinfacht und auf die Bedürfnisse der erwachten Katzen angepasst. Ihr müsst euch also nicht mit komplexen Kampfmechaniken oder endlosen Tabellen herumschlagen – hier geht es um kreative Problemlösungen, spannende Erkundungen und das perfekte Gleichgewicht zwischen niedlichem Katzenalltag und epischen Abenteuern.

Wer sich also in eine Welt voller magischer Kreaturen, dunkler Geheimnisse und cleverer Katzen stürzen will, sollte sich dieses Regelwerk nicht entgehen lassen!

Mehr Möglichkeiten mit den Erweiterungsbänden

Die Erweiterungsbände von "Die Schwarze Katze" bieten eine Fülle an zusätzlichen Inhalten, die das Spiel noch tiefer und abwechslungsreicher machen. Sie erweitern das Grundregelwerk um neue Charakteroptionen, zusätzliche Talente, erweiterte Magie-Regeln und neue Abenteuer, die für noch mehr Spielspaß sorgen.

Ich liebe die Welt rund um "Das schwarze Auge" und "Die schwarze Katze" einfach und kann es nur jedem Pen-&-Paper Begeisterten empfehlen!

Auch die Welt der erwachten Katzen wird weiter ausgebaut: Weitere Katzenrassen, neue Städte und Gebiete von Aventurien, sowie detailliertere Einblicke in die Gesellschaft und Kultur der Katzen werden vorgestellt. So habt ihr noch mehr Freiheit, eure Charaktere zu gestalten und eure Geschichten zu entfalten, während ihr euch neuen Herausforderungen und magischen Geheimnissen stellt.

Diese Erweiterungen geben euch nicht nur mehr Auswahl, sondern auch tiefere Einblicke in das faszinierende Universum von "Die Schwarze Katze", was jedes Abenteuer noch spannender macht.

Die coolsten Erweiterungen im Überblick

Ihr wollt so richtig in der Welt von "Die schwarze Katze" losstarten, aber wisst gar nicht so genau, was es alles an Zusatz-Regelwerken gibt? Hier habt ihr einen kleinen Überblick über einige meiner Favoriten: